  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Avec un réalisateur français Baisers fougueux : une nouvelle romance pour Emily Ratajkowski ?

Covermedia

11.11.2025 - 11:15

Emily Ratajkowski a été vue avec Romain Gavras à New York. Et les photos du Daily Mail les montrent s'embrassant fougueusement.

Emily Ratajkowski a été vue avec Romain Gavras à New York.
Emily Ratajkowski a été vue avec Romain Gavras à New York.
IMAGO/Bestimage

Covermedia

11.11.2025, 11:15

Emily Ratajkowski semble très proche de Romain Gavras. L'activiste et actrice a été immortalisée avec le réalisateur français dans un moment passionné en pleine rue à New York.

Emily Ratajkowski s'est promenée dans les rues de la Grosse Pomme aux côtés du réalisateur d'Athena, qui avait passé son bras autour de son épaule. Plus tard dans la soirée, ils ont été aperçus en train de s'embrasser passionnément, comme on peut le voir sur les photos publiées par le Daily Mail.

«Je n'avais pas l'air bien». Emily Ratajkowski révèle la tendance capillaire qu'elle regrette le plus d'avoir suivie

«Je n'avais pas l'air bien»Emily Ratajkowski révèle la tendance capillaire qu'elle regrette le plus d'avoir suivie

Il y a deux mois, le mannequin de 34 ans, qui a un fils de quatre ans avec son ex-mari Sebastian Bear-McClard, a suscité des rumeurs de romance avec l'acteur Austin Butler après qu'ils ont été vus en train de dîner ensemble apparemment en tête-à-tête. Bien qu'elle n'ait pas encore parlé publiquement de sa romance avec Romain Gavras, qui est sorti avec Dua Lipa pendant huit mois en 2023, elle s'est montrée franche sur ce qu'elle pense de sa vie amoureuse en général. L'auteure de My Body, qui a également été liée à Pete Davidson et Eric André, a noté qu'elle était devenue plus sélective quant aux personnes avec lesquelles elle s'engageait dans une relation, à mesure qu'elle vieillissait.

«Je suis fière de moi pour cette nouvelle ère», avait-elle déclaré à Harper's Bazaar en 2023. « La version plus jeune de moi-même se serait probablement contentée d'un mec moyen juste pour avoir un petit ami. Je suis contente de ne plus être à cette époque.» Le réalisateur de Sacrifice, âgé de 44 ans, est le fils du cinéaste Costa-Gavras.

Série Netflix. Emily Ratajkowski aime travailler avec Lena Dunham

Série NetflixEmily Ratajkowski aime travailler avec Lena Dunham

Les plus lus

«Vladimir Poutine n’a pas les moyens de ses ambitions»
«Vous pensez que les Français valent mieux, vraiment ?» - Trump se déchaîne
WhatsApp prépare une petite révolution du chat – ce que tu dois savoir
Un léopard rend visite à l'ambassade de Suisse à Katmandou
Cadavre coupé en deux : il s’agit du corps d’un habitant de Sainte-Croix...
Moscou dénonce un complot visant à détourner un avion de chasse