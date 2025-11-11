Emily Ratajkowski a été vue avec Romain Gavras à New York. Et les photos du Daily Mail les montrent s'embrassant fougueusement.

Emily Ratajkowski a été vue avec Romain Gavras à New York. IMAGO/Bestimage

Covermedia Covermedia

Emily Ratajkowski semble très proche de Romain Gavras. L'activiste et actrice a été immortalisée avec le réalisateur français dans un moment passionné en pleine rue à New York.

Emily Ratajkowski s'est promenée dans les rues de la Grosse Pomme aux côtés du réalisateur d'Athena, qui avait passé son bras autour de son épaule. Plus tard dans la soirée, ils ont été aperçus en train de s'embrasser passionnément, comme on peut le voir sur les photos publiées par le Daily Mail.

Il y a deux mois, le mannequin de 34 ans, qui a un fils de quatre ans avec son ex-mari Sebastian Bear-McClard, a suscité des rumeurs de romance avec l'acteur Austin Butler après qu'ils ont été vus en train de dîner ensemble apparemment en tête-à-tête. Bien qu'elle n'ait pas encore parlé publiquement de sa romance avec Romain Gavras, qui est sorti avec Dua Lipa pendant huit mois en 2023, elle s'est montrée franche sur ce qu'elle pense de sa vie amoureuse en général. L'auteure de My Body, qui a également été liée à Pete Davidson et Eric André, a noté qu'elle était devenue plus sélective quant aux personnes avec lesquelles elle s'engageait dans une relation, à mesure qu'elle vieillissait.

«Je suis fière de moi pour cette nouvelle ère», avait-elle déclaré à Harper's Bazaar en 2023. « La version plus jeune de moi-même se serait probablement contentée d'un mec moyen juste pour avoir un petit ami. Je suis contente de ne plus être à cette époque.» Le réalisateur de Sacrifice, âgé de 44 ans, est le fils du cinéaste Costa-Gavras.