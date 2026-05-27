Barry Gibb est en vie. Des proches du musicien ont confirmé à TMZ qu'il était « en bonne santé».

Barry Gibb n'est pas mort, malgré ce que l'on a pu lire sur les réseaux sociaux pendant le week-end. Covermedia

Covermedia Covermedia

Barry Gibb n'est pas mort, malgré ce que l'on a pu lire sur les réseaux sociaux pendant le week-end.

La légende des Bee Gees, âgée de 79 ans, est la dernière star en date victime d'un canular en ligne qui annonçait son décès. Un phénomène qu'ont connu plusieurs autres célébrités avant lui.

Après cette annonce, des proches ont confirmé à TMZ que le musicien « est en bonne santé, heureux et vit sa vie dans sa maison située dans la région de Miami».

La rumeur de la mort du chanteur de Night Fever a pris de l'ampleur le 24 mai (26) lorsqu'une page Facebook intitulée « R.I.P. Barry Gibb» a reçu près d'un million de « likes». La page, qui semble avoir depuis été supprimée, contenait un faux récit détaillé affirmant que le chanteur britannique était décédé plus tôt dans la journée.

Malgré le retrait de cette page, la rumeur s'est répandue sur les réseaux sociaux et des forums de discussion en ligne, parfois avec des images de Barry Gibb créées par l'intelligence artificielle.

Le chanteur a atteint une renommée mondiale dans les années 1960 en tant que membre fondateur des Bee Gees aux côtés de ses frères cadets, Robin et Maurice Gibb, avec des succès tels que Stayin' Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love et You Should Be Dancing. Barry Gibb est le dernier membre survivant du trio. Son frère Maurice est décédé en 2003 à l'âge de 53 ans et son autre frère Robin en 2012 à l'âge de 62 ans.

Avant Barry Gibb, d'autres stars comme Justin Bieber, Morgan Freeman, Tom Hanks et Michael J. Fox ont pu lire l'annonce de leur décès... de leur vivant.