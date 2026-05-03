Barry Keoghan et Sabrina Carpenter ont été en couple entre fin 2023 et fin 2024. L'acteur irlandais de 33 ans a affirmé au micro du podcast Friends Keep Secrets que les spéculations selon lesquelles il aurait trompé la chanteuse d'Espresso s'étaient transformées en harcèlement.

Barry Keoghan a enfin répondu à la rumeur qui agit toujours les fans de Sabrina Carpenter: il aurait été infidèle à la chanteuse. Covermedia

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L'acteur et la pop star étaient restés discrets sur leur relation, même si l'acteur de Saltburn apparaît dans le clip de la chanson Please Please Please de Sabrina Carpenter. Cependant, le couple s'est séparé à la fin de l'année 2024, certains fans supposant que le comédien avait été infidèle.

Interrogé sur ces allégations lors d'une apparition dans le podcast Friends Keep Secrets le 28 avril (26), Barry Keoghan a expliqué qu'il n'avait pas souhaité participer aux ragots circulant en ligne par crainte d'amplifier l'affaire. Et à raison, il a été victime d'un harcèlement féroce de la part de certains admirateurs de l'interprète d'Espresso, au point qu'il a préféré « disparaître» de l'œil du public.

« Il y a une rumeur qui circule, dont on n'a jamais vraiment parlé – une rumeur qui est fausse, et je n'ai jamais rien confirmé ni rien dit à ce sujet. J'ai juste disparu», a-t-il déclaré aux coanimateurs Benny Blanco, Lil Dicky et Kristin Batalucco. « Une fille a fait une vidéo. Et puis, une autre fille a fait la même vidéo puis s'est excusée, disant: «Désolée d'avoir inventé ça». Mais personne n'a semblé s'intéresser à cette vidéo.»

Barry Keoghan a alors passé un message aux personnes colportant ces ragots. « Je suis conscient de tout cela. Je ne veux pas impliquer quelqu'un d'autre là-dedans», a-t-il ajouté. « Je demande aux gens d'arrêter de supposer et d'arrêter de rebondir sur cette histoire. Je ne demande pas aux gens de m'apprécier. Je leur demande simplement d'arrêter de faire des suppositions et de cesser de se rallier à ce discours pour m'attaquer.»

Certains fans de Sabrina Carpenter, qui n'a pas encore réagi à ces récents commentaires, avaient même sonné à plusieurs reprises chez la grand-mère de l'acteur, quand d'autres menaçaient son fils de trois ans.

Barry Keoghan travaille actuellement sur son prochain projet, The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, qui consistera en quatre films, chacun réalisé par Sam Mendes, relatant la vie et la carrière des Beatles. L'acteur y incarnera Ringo Starr.