Bella Thorne est fiancée au producteur de télévision Mark Emms depuis mai 2023. Ce qui ne l'a pas empêchée de refaire une demande, qu'elle a partagée sur Instagram.

Bella Thorne

Covermedia Covermedia

Bella Thorne s'est rendue sur les réseaux sociaux le 17 août (25) pour annoncer à ses fans qu'elle avait demandé à Mark Emms de l'épouser, alors qu'ils sont déjà fiancés.

La chanteuse et actrice a partagé une série de photos et un clip sur Instagram, où on la voir entourée de bougies et de fleurs alors qu'elle s'agenouille devant le producteur de télévision pour lui présenter une bague.

La star de Shake It Up a écrit dans un message d'accompagnement: « Il y a trois ans, nous nous sommes rencontrés, un an plus tard, il m'a demandé en mariage, et un an plus tard, j'ai fait de même. »

Alors que de nombreux internautes, dont Paris Hilton, se sont empressés de féliciter le couple heureux, certains ont remis en question la décision de Bella Thorne.

Un fan a même exprimé sa « confusion » du fait que le couple était déjà fiancé, tandis qu'un autre commentaire a appelé à « normaliser » ce type de demande, récoltant plus de 85.000 « likes ».

Amusée, Bella Thorne a répondu dans ses Stories Instagram aux réactions des fans.

« Les commentaires sur mon post sont hilarants!!! », a écrit la star de 27 ans à côté d'une photo de son fiancé tenant un chien sur ses genoux. « Les commentaires sont totalement partagés. La moitié d'entre vous dit qu'il ne faut pas normaliser cette façon de demander son partenaire en mariage, l'autre moitié est du genre: «Ouais, p***n, vive les filles, c'est trop mignon!" »

Mark Emms a demandé Bella Thorne en mariage en mai 2023 à son domicile en Californie avec une bague en diamant.

Le couple s'est rencontré pour la première fois lors de la fête d'anniversaire de Cara Delevingne à Ibiza en 2022. Plus tard, l'actrice a affirmé qu'ils avaient ressenti un véritable « coup de foudre » l'un pour l'autre.