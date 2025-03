Ben Affleck et Jennifer Garner ont été mariés pendant 13 ans et ont trois enfants. L'acteur américain, divorcé depuis 2018 de l'actrice, a révélé à «GQ» que l'ancien couple travaillait « bien ensemble» dans l'intérêt de leur famille.

Les confidences de Ben Affleck sur son ex-femme, Jennifer Garner L'acteur américain, divorcé depuis 2018 de l'actrice, a révélé à «GQ» que l'ancien couple travaillait « bien ensemble» dans l'intérêt de leur famille. 26.03.2025

Covermedia, Cover Media Covermedia

Ben Affleck a déclaré qu'il avait « beaucoup de chance» d'élever des enfants avec son ex-épouse, Jennifer Garner.

L'acteur de 52 ans a été marié à la comédienne du même âge de 2005 à 2018, avec qui il a eu Violet, 19 ans, Seraphina, 16 ans, et Samuel, 13 ans. Ben Affleck a fait l'éloge de la mère de ses enfants dans une interview avec «GQ».

«J'ai vraiment de la chance d'avoir une très bonne coparente et partenaire en la personne de Jennifer Garner, la mère des enfants, qui est merveilleuse et géniale, et nous travaillons bien ensemble», a-t-il expliqué.

Il a ensuite évoqué la tension qu'il a ressentie lorsque son mariage s'est effondré en 2015 et les trois années qu'il a fallu pour que son divorce soit finalisé, alors que les tabloïds détaillaient chaque étape de la fin de leur relation. Ben Affleck était alors inquiet pour ses enfants en raison des titres de presse reflétant une réalité différente à celle que l'ancien couple vivait.

«Nous avions un truc, mon ex-femme et moi, quand (les enfants) lisaient quelque chose sur l'étal d'un supermarché, nous disions: "Tu sais que ce n'est pas toujours vrai parce que si ça l'était, tu aurais 15 frères ou sœurs, ou quel que soit le nombre de fois où ils ont dit que ta mère était enceinte"», s'est-il souvenu.

«Les événements quotidiens de ma vie ou la conversation que j'ai avec une personne ou une autre et qui a été photographiée ne méritent absolument pas d'être publiés. Ce que j'ai fini par mettre en avant, c'est que je sais ce qui se passe dans ma vie. Et mes enfants savent aussi ce qui est le plus important», a conclu Ben Affleck.