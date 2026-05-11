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«Agressé verbalement» Benedict Cumberbatch en colère contre un cycliste

Covermedia

11.5.2026 - 21:20

Benedict Cumberbatch s'est défendu dans les rues de Londres contre un cycliste l'accusant d'avoir grillé des feux rouges. La scène a été filmée par des témoins.

Covermedia

11.05.2026, 21:20

Benedict Cumberbatch s'est embrouillé la semaine dernière avec un cycliste dans les rues de Londres. Une vidéo prise par des passants montre la star de Doctor Strange descendre de son vélo au coin de la gare de St Pancras International et affronter l'autre cycliste.

Au cours de cet échange houleux, l'homme – qui portait un masque et une casquette noirs – a qualifié la star de Sherlock de « délirant» et l'a accusé d'avoir grillé un feu rouge alors qu'il roulait derrière lui. «Vous vous trompez. Vous mentez. J'étais derrière vous tout le temps», peut-on l'entendre dire dans la vidéo.

«Mec, tu m'as agressé verbalement», a alors rétorqué Benedict Cumberbatch, ce à quoi l'autre cycliste a répondu avec sarcasme: «Oh non, j'ai agressé verbalement le gars qui a enfreint la loi plusieurs fois».

L'acteur britannique a alors insisté sur le fait qu'il n'avait grillé qu'un feu rouge, mais selon son interlocuteur énervé, il a «traversé un passage piéton et grillé trois feux». Des accusations que Benedict Cumberbatch a niées.

Un échange de 10 minutes

Après un échange qui aurait bloqué la piste cyclable pendant 10 minutes, le cycliste masqué est reparti et le comédien a accepté les demandes de selfies de certains passants.

«C'était un échange tellement pompeux qu'on avait l'impression qu'il avait été mis en scène», a déclaré un témoin au Daily Mail. « Benedict a tout de même réussi à charmer tous ceux qui le regardaient, même s'il était en colère.»

Le cycliste savait à qui il s'adressait, selon le témoin: « Le type masqué était manifestement une sorte de justicier – il a été vraiment déconcerté lorsqu'il a vu que c'était Benedict Cumberbatch, mais il a redoublé de rage».

«Je n'approuve pas la conduite dangereuse», a-t-il précisé. «Mais le fait que ce type le suive et provoque un tel incident était pire que le feu que Benedict a grillé au ralenti».

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