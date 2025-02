Benny Blanco et Selena Gomez, fiancés depuis plusieurs semaines, semblent filer le parfait amour. Le producteur américain est même « aux anges» depuis qu'il fréquente la chanteuse, comme il l'a confié lors d'un entretien commun pour Interview Magazine.

Avant de rencontrer sa fiancée Selena Gomez, Benny Blanco s'efforçait d'être plus « adulte». Covermedia

Le producteur de disques a révélé à Interview Magazine qu'avant de rencontrer la chanteuse et comédienne, sa priorité avait été de grandir et de trouver la « bonne personne» avec qui s'installer.

« Je me souviens qu'avant d'être avec elle, je me disais: «Vous savez quoi? Je vais arrêter tout ce que je fais et consacrer toute mon énergie à devenir adulte et à être avec la bonne personne»», s'est-il souvenu. « Maintenant, je suis aux anges depuis que je l'ai rencontré et j'ai l'impression qu'elle ressent la même chose. Il n'y a pas d'ego entre nous. Elle espère le meilleur pour moi et je lui souhaite la même chose.»

Selena Gomez et Benny Blanco ont commencé à se fréquenter en 2023 et ont annoncé leurs fiançailles le 11 décembre 2024. Benny Blanco a prouvé lors de cet entretien commun avec le magazine Interview que la star de Only Murders in the Building et lui étaient éperdument amoureux l'un de l'autre.

« Je me réveille le matin et – je sais qu'elle est pareil – je me demande comment je peux améliorer sa vie. La tenir dans mes bras n'est pas assez», a-t-il confié. « Je veux être à l'intérieur de son corps tout entier. Je ressens quelque chose pour elle que je ne peux même pas expliquer. Je suis tellement sentimental.»

En entendant ces paroles, Selena Gomez a relevé leur caractère « très romantique». « Je souris toute la journée», a ajouté son fiancé.

Le couple a récemment sorti la chanson Scared of Loving You, qui figurera sur leur prochain album commun, I Said I Love You First, attendu le 21 mars.