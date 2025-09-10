Bernard Campan est le père de Loan, qu'il a adopté au Vietnam. Et quand l'adolescent a souhaité connaître ses origines, l'acteur, sa femme et leur fille Nina ont fait le voyage avec lui, a raconté le comédien à La Tribune Dimanche.

Bernard Campan et sa femme ont adopté Loan quand il avait quatre mois et demi.

Covermedia Covermedia

Le bébé est né au Vietnam, où Bernard Campan et Anne sont allés le chercher directement dans sa famille, un processus qui n'existe plus. « On a gardé des liens avec la famille, même si on n'est pas en contact», avait confié le comédien sur Paradox (YouTube), l'an dernier.

Après bien des échecs pour avoir un enfant par les voies naturelles, Bernard Campan et sa femme Anne ont ensuite donné naissance à leur fille Nina grâce à une FIV. La famille se compose donc de quatre personnes.

A l'adolescence, quand il avait 15 ans, Loan a émis le souhait de connaître sa famille au Vietnam. « Il nous a dit: «Je veux rencontrer ma famille biologique». Nous y sommes partis tous les quatre. C'était bouleversant», a raconté à La Tribune Dimanche Bernard Campan.

Le jeune garçon avait éprouvé des difficultés d'adaptation que sa famille avait d'abord mis sur le compte de l'adoption, jusqu'à ce que l'on se rende compte qu'il était HPI. Aujourd'hui son père se félicite que Loan, qui a 27 ans, a trouvé son « équilibre avec une vie à lui et des amis». « C'est un immense soulagement», ajoute l'acteur et humoriste. Néanmoins, il s'inquiète parfois de l'attrait que pourrait représenter le Vietnam pour le jeune homme. « Cette pensée rôde. Qu'il dise: «Ma vraie place est ici». Mais non. Les vies sont trop différentes. Là-bas, il aurait été un autre. Ici, c'est chez lui», affirme-t-il.

Bernard Campan sera aux côtés d'Isabelle Carré dans la pièce d'Anne Giafferi Un pas de côté, à partir du 18 septembre, au Théâtre de la Renaissance, à Paris.