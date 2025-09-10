  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«C'était bouleversant» Bernard Campan a aidé son fils à retrouver sa famille biologique au Vietnam

Covermedia

10.9.2025 - 17:19

Bernard Campan est le père de Loan, qu'il a adopté au Vietnam. Et quand l'adolescent a souhaité connaître ses origines, l'acteur, sa femme et leur fille Nina ont fait le voyage avec lui, a raconté le comédien à La Tribune Dimanche.

Bernard Campan et sa femme ont adopté Loan quand il avait quatre mois et demi.
Bernard Campan et sa femme ont adopté Loan quand il avait quatre mois et demi.

Covermedia

10.09.2025, 17:19

Le bébé est né au Vietnam, où Bernard Campan et Anne sont allés le chercher directement dans sa famille, un processus qui n'existe plus. « On a gardé des liens avec la famille, même si on n'est pas en contact», avait confié le comédien sur Paradox (YouTube), l'an dernier.

Après bien des échecs pour avoir un enfant par les voies naturelles, Bernard Campan et sa femme Anne ont ensuite donné naissance à leur fille Nina grâce à une FIV. La famille se compose donc de quatre personnes.

A l'adolescence, quand il avait 15 ans, Loan a émis le souhait de connaître sa famille au Vietnam. « Il nous a dit: «Je veux rencontrer ma famille biologique». Nous y sommes partis tous les quatre. C'était bouleversant», a raconté à La Tribune Dimanche Bernard Campan.

Le jeune garçon avait éprouvé des difficultés d'adaptation que sa famille avait d'abord mis sur le compte de l'adoption, jusqu'à ce que l'on se rende compte qu'il était HPI. Aujourd'hui son père se félicite que Loan, qui a 27 ans, a trouvé son « équilibre avec une vie à lui et des amis». « C'est un immense soulagement», ajoute l'acteur et humoriste. Néanmoins, il s'inquiète parfois de l'attrait que pourrait représenter le Vietnam pour le jeune homme. « Cette pensée rôde. Qu'il dise: «Ma vraie place est ici». Mais non. Les vies sont trop différentes. Là-bas, il aurait été un autre. Ici, c'est chez lui», affirme-t-il.

Bernard Campan sera aux côtés d'Isabelle Carré dans la pièce d'Anne Giafferi Un pas de côté, à partir du 18 septembre, au Théâtre de la Renaissance, à Paris.

Les plus lus

Cet homme est désormais plus riche qu'Elon Musk!
Kamala Harris rompt le silence et règle ses comptes avec Biden
Un influenceur conservateur pro-Trump blessé par balle
Le prince Harry et le roi Charles III se sont revus après plus de 18 mois!
Cet acte rapproche la Pologne d'«un conflit ouvert» avec la Russie, dit Tusk
«Il est resté debout pendant environ trois minutes» – Un gardien de zoo tué par des lions