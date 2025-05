Bernard Campan (presque) fidèle: «Voilà, on n'a pas pu tenir le contrat...»

Bernard Campan a confié dans l'émission Coloscopie de Laurent Baffie qu'en 35 ans de mariage, son couple avait connu des épisodes d'infidélité. Mais l'Inconnu a refusé de donner des détails.

Or, ensemble depuis trente-cinq ans et parents de deux enfants (Nina et Loann), ils sont passés par des hauts et des bas dans leur couple.

Alors qu'il répondait aux questions, forcément dérangeantes de l'incisif Laurent Baffie dans son émission sur le Net Coloscopie, l'ancien des Inconnus a joué le jeu de la franchise.

« Je déteste être intrusif, mais pendant ces trente-cinq ans, il y a eu des petits coups de canif dans le contrat?» lui a demandé son hôte.

Et Bernard Campan a répondu, après un rire gêné: « Il y a eu des petits coups de canif dans le contrat, bien sûr. Bien sûr, tu ne peux pas vivre... Ou alors c'est presque, presque... c'est un amour pathologique, sinon».

Mais l'humoriste n'allait pas s'en tirer par cette pirouette: Laurent Baffie ne lâche jamais l'affaire, et il l'a relancé en demandant: « Alors, sans être intrusif, parce que je déteste ça; combien de fois et avec qui?»

Mal à l'aise, Bernard Campan a botté en touche. « Voilà, on n'a... on n'a pas pu tenir le contrat...», a-t-il commencé.

Puis il a préféré évoquer son mariage et, visiblement, un accord d'emblée à s'autoriser quelques libertés avec le commandement de la fidélité. « D'ailleurs, quand on s'était mariés, je me souviens qu'on avait fait ça à l'église et on voulait faire ça sérieusement – en plus on aimait beaucoup le prêtre qui nous a mariés – et on s'était dit: «À la question «Jurez-vous fidélité, etc», on répondra «oui», en sachant que nous, on le reformulera en «On fera tout pour et, bon, s'il y a un problème, on essaiera d'assumer quoi»», a expliqué l'heureux époux.

Plutôt que s'éterniser sur les moments qui auraient pu fâcher, Bernard Campan a préféré parler de l'amour qu'il éprouve pour son épouse. « Anne est ma femme, je l'ai épousée en 1989. Ça fait 35 ans. C'est mon trésor qui est toujours là. Je demande toujours son avis à Anne, chaque fois que j'ai des doutes».

« J'ai besoin de son éclairage», résume-t-il.