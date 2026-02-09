  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Ça m'est arrivé de lui parler» Bernard d'Ormale évoque son chagrin un mois après le décès de Brigitte Bardot

Covermedia

9.2.2026 - 17:43

Brigitte Bardot s'est éteinte le 28 décembre 2025 à 91 ans. Son dernier mari, Bernard d'Ormale, a confié dans Sept à Huit, dimanche (8 février 26), comment il vivait ce deuil à La Madrague.

Bernard D'ormale
Bernard D'ormale

Covermedia

09.02.2026, 17:43

Bernard d'Ormale a accompagné les derniers instants de Brigitte Bardot.

Le dernier époux de l'icône du cinéma français a confié aux caméras de Sept à Huit ce dimanche (8 fév. 26), le deuil auquel il fait face depuis le 28 décembre dernier.

« Il lui aurait fallu des mois pour guérir et c'est pour ça qu'elle a voulu partir, à mon avis», avoue celui qui a passé plus de 30 ans avec Brigitte Bardot. L'actrice avait été opérée avec succès d'un cancer mais une escarre la faisait beaucoup souffrir.

Alors à La Madrague, il est désormais seul, submergé par les souvenirs. « Il y a plein de choses, des photos et tout... Tout ce qui est placé dans la maison me rappelle un évènement, quelque chose. C'est un peu dur», concède-t-il.

L'ancien homme d'affaires et ami de Jean-Marie Le Pen explique être assailli par « beaucoup d'émotions» et « beaucoup de chagrin». Ce qui amène Bernard d'Ormale, 84 ans, à parler à la défunte. « Écoutez, ça m'est arrivé de lui parler comme un couillon», reconnaît-il. « Je rentre dans une chambre où c'est pas encore éclairé, je lui dis: «Tu es là?» Pff n'importe quoi.»

Les plus lus

«Champion olympique... Je n'ai pas encore vraiment les mots»
Deux opérations pour Lindsey Vonn après sa blessure en descente
Décès à la prison de Berthoud
«Des innocents ont été tués, et ça suffit» - Un athlète américain voit rouge
De la frayeur à l’or, l’héroïsme de Mathilde Gremaud