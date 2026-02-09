Brigitte Bardot s'est éteinte le 28 décembre 2025 à 91 ans. Son dernier mari, Bernard d'Ormale, a confié dans Sept à Huit, dimanche (8 février 26), comment il vivait ce deuil à La Madrague.

Bernard D'ormale

Covermedia Covermedia

Bernard d'Ormale a accompagné les derniers instants de Brigitte Bardot.

Le dernier époux de l'icône du cinéma français a confié aux caméras de Sept à Huit ce dimanche (8 fév. 26), le deuil auquel il fait face depuis le 28 décembre dernier.

« Il lui aurait fallu des mois pour guérir et c'est pour ça qu'elle a voulu partir, à mon avis», avoue celui qui a passé plus de 30 ans avec Brigitte Bardot. L'actrice avait été opérée avec succès d'un cancer mais une escarre la faisait beaucoup souffrir.

Alors à La Madrague, il est désormais seul, submergé par les souvenirs. « Il y a plein de choses, des photos et tout... Tout ce qui est placé dans la maison me rappelle un évènement, quelque chose. C'est un peu dur», concède-t-il.

L'ancien homme d'affaires et ami de Jean-Marie Le Pen explique être assailli par « beaucoup d'émotions» et « beaucoup de chagrin». Ce qui amène Bernard d'Ormale, 84 ans, à parler à la défunte. « Écoutez, ça m'est arrivé de lui parler comme un couillon», reconnaît-il. « Je rentre dans une chambre où c'est pas encore éclairé, je lui dis: «Tu es là?» Pff n'importe quoi.»