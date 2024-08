Beyoncé menace d'une mise en demeure l'équipe de campagne de Donald Trump après qu'un de ses titres a été utilisé sans son consentement. Des sources ont indiqué qu'elle pourrait attaquer juridiquement le milliardaire.

Beyoncé aurait menacé d'envoyer une mise en demeure à l'équipe de campagne de Donald Trump. La chanteuse ne veut pas que l'équipe de campagne de Donald Trump utilise sa chanson Freedom.

Des initiés ont révélé que la menace juridique est intervenue après que l'équipe de l'ancien président a utilisé la chanson de 2016 dans un clip montrant Donald Trump descendant d'un avion.

Un tweet, qui a depuis été supprimé, montrait Donald Trump descendant d'un avion, avec la légende « Touchdown in Michigan!!». « @realDonaldTrump», avec la chanson en fond sonore.

La chanson a également été adoptée comme « chanson de campagne non officielle» de Kamala Harris et a été utilisée pendant plusieurs semaines dans les publicités de cette dernière et sur les réseaux sociaux, avec l'autorisation de Beyoncé.

Bien que la chanteuse de Crazy in Love n'ait pas officiellement apporté son soutien à Kamala Harris, des initiés ont précédemment déclaré au DailyMail.com que « Beyoncé a libéré son emploi du temps pour assister à une collecte de fonds de Kamala Harris», car elle « a décidé de prendre du recul après que des personnes proches d'elle lui ont montré» les plans du Projet 2025 de Donald Trump.

Ce n'est pas la première fois que l'équipe de Donald Trump utilise des chansons sans autorisation. Au début du mois, Céline Dion les a interpellés pour avoir utilisé son tube, My Heart Will Go On, lors d'un rassemblement de campagne dans le Montana.

L'équipe de Céline Dion a publié une déclaration disant: « Cette utilisation n'est en aucun cas autorisée et Céline Dion n'approuve pas cette utilisation ou toute autre utilisation similaire... Et vraiment, CETTE chanson?»

