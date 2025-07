Billie Eilish a partagé un projet de film en 3D avec le réalisateur James Cameron. La star a profité de son concert à Manchester pour annoncer la bonne nouvelle.

Billie Eilish

Covermedia Covermedia

Billie Eilish a profité de son concert à Manchester pour annoncer qu'elle travaillait sur un projet avec James Cameron.

Le réalisateur d'Avatar et de Titanic se trouvait vraisemblablement dans le public.

« Vous avez peut-être remarqué qu'il y a plus de caméras que d'habitude ici », a déclaré Billie Eilish à la foule.

« En fait, je ne peux pas en dire beaucoup, mais ce que je peux dire, c'est que je travaille sur quelque chose de très, très spécial avec quelqu'un qui s'appelle James Cameron et que ce sera en 3D ».

« Alors, prenez ça comme vous voulez mais avec ces quatre concerts ici à Manchester, vous et moi faisons partie de quelque chose que je suis en train de faire avec lui. Il est dans le public quelque part, c'est tout dire. Ne vous en préoccupez donc pas, et je porterai probablement cette même tenue pendant quatre jours d'affilée. »

Dans le passé, la star a sorti plusieurs films, dont le documentaire de 2021 Billie Eilish: The World's a Little Blurry et le film de concert Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles.

Billie Eilish est actuellement en tournée mondiale pour promouvoir son troisième album, Hit Me Hard and Soft, sorti l'année dernière. Après ses concerts à Manchester, elle se produira au Japon avant de revenir aux États-Unis.