«J'aurais pu faire beaucoup mieux» Billy Crudup s'est senti « humilié» lors d'un tournage avec Tom Cruise

Covermedia

3.1.2026 - 10:04

Billy Crudup a pu compter sur Tom Cruise pour l'aider avec son texte sur le tournage de Mission: Impossible III. Un souvenir doux-amer pour le comédien américain, qui a avoué durant le podcast Armchair Expert with Dax Shepard qu'il aurait voulu « faire beaucoup mieux».

Billy Crudup
Billy Crudup

Covermedia

03.01.2026, 10:04

Billy Crudup s'est senti « humilié» après que Tom Cruise lui a offert d'utiliser des fiches mémos sur le plateau de tournage de leur film Mission: Impossible III, sorti en 2006.

Récemment de passage dans le podcast Armchair Expert with Dax Shepard, l'acteur s'est souvenu du jour où les scénaristes et le réalisateur J. J. Abrams n'avaient pas fini de travailler sur un monologue clé de « plusieurs pages» pour le film d'action juste avant le tournage.

Billy Crudup a alors précisé qu'il n'avait généralement pas de difficulté à mémoriser ses répliques lorsqu'on lui en donne « le temps». Or, cette fois-là, en raison du temps limité, l'acteur s'est montré très anxieux sur le plateau. « Le matin du tournage, dans la caravane, je reçois les pages. On voit Tom attaché (pour la scène), moi hors champ, en train de lire le texte. Je me tourne vers lui, je suis complètement paniqué, je m'effondre sous la pression, je ne me souviens de rien. Et voilà ce qu'a fait Tom Cruise. (Il m'a dit:) «Billy, tu as déjà travaillé avec des fiches?» Et je réponds: «Euh, non, Tom, jamais.» (Il a annoncé): «Aujourd'hui, nous travaillons avec des fiches».»

Tom Cruise aurait alors demandé à un assistant de production d'écrire l'intégralité du monologue sur des fiches.

« Cet enfoiré a la fiche juste ici (près de son visage) pour qu'il puisse encore (jouer). Je fais tout ce que je peux pour ne pas jouer la scène comme si je lisais le script pour la première fois», a poursuivi l'acteur de 57 ans.

Un exercice qu'il semble avoir réussi, puisque a fini par trouver son monologue correct à l'écran. « J.J. et Tom sont tellement bons qu'ils ont fait en sorte que cela fonctionne dans le film. Humilié, je leur ai dit que j'en avais besoin. J'aurais pu faire beaucoup mieux, les gars. Tom m'a sauvé sur ce point», a-t-il admis.

Billy Crudup a aussi pu compter sur le soutien de Tom Cruise sur le plateau après la mort de son père, Thomas Crudup, en 2005.

« Vous n'avez pas été consolé tant que vous n'avez pas été consolé par Tom Cruise», a conclu la star du Morning Show.

