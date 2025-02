Blake Lively a ajouté des témoignages d'actrices qui se seraient plaintes de Justin Baldoni sur le tournage de Jamais Plus, selon People. En plus des allégations de harcèlement sexuel, l'actrice a également porté plainte pour diffamation.

L'ancienne star de Gossip Girl a affirmé que d'autres femmes pouvaient corroborer ses accusations contre Justin Baldoni.

Covermedia Covermedia

Blake Lively a affirmé que son réalisateur et collègue Justin Baldoni avait mis d'autres femmes « mal à l'aise» sur le tournage de Jamais Plus.

Dans sa nouvelle plainte pour harcèlement sexuel et diffamation déposée mardi 18 février, l'ancienne star de Gossip Girl a affirmé que d'autres femmes pouvaient corroborer ses accusations contre Justin Baldoni.

Ses avocats Esra Hudson et Mike Gottlieb ont déclaré à Deadline et People que la plainte modifiée « fournit des preuves supplémentaires significatives et corrobore ses revendications initiales» et inclut « des communications précédemment non divulguées impliquant Mme Lively, des représentants de Sony et de Wayfarer, ainsi que de nombreux autres témoins».

La plainte indique: « Plus important encore, le faux récit des défendeurs s'effondre face à la vérité indiscutable que Mme Lively n'était pas la seule à se plaindre de M. Baldoni et qu'elle a fait part de ses inquiétudes au moment même où elles sont apparues en 2023, et non dans le cadre d'un jeu de pouvoir imaginé pour le contrôle du film en 2024».

« Les expériences de Mme Lively et d'autres ont été documentées au moment où elles se sont produites, à partir de mai 2023. Fait important, et contrairement à tout le récit que les défendeurs ont inventé, M. Baldoni a reconnu les plaintes par écrit à l'époque. Il savait que d'autres femmes que Mme Lively étaient également mal à l'aise et s'étaient plaintes de son comportement», peut-on lire également.

Le porte-parole de Blake Lively a affirmé à People que les documents judiciaires montrent que « d'autres femmes ont confié à Blake leur malaise et leur peur de se manifester, ainsi que leur inquiétude face au vitriol public actuel». Ces femmes, qui n'ont pas été nommées dans le document modifié, ont accepté de témoigner lorsque l'affaire sera jugée en mars 2026 et de produire les documents nécessaires au cours de la procédure de communication de pièces.

Outre les actions pour harcèlement sexuel, les avocats de Mme Lively ont ajouté une nouvelle plainte pour diffamation en raison des « fausses déclarations répétées que les défendeurs ont faites au sujet de Mme Lively depuis qu'elle a déposé sa plainte initiale». La plainte ajoute également deux nouveaux défendeurs, la société de relations publiques Street Relations et son fondateur Jed Wallace. Jed Wallace a déjà nié avoir participé à une campagne de dénigrement contre Blake Lively et l'a poursuivie en justice pour diffamation au début du mois.

Justin Baldoni poursuit également Blake Lively et son mari Ryan Reynolds, entre autres, pour diffamation et extorsion.