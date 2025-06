Un juge a rejeté la demande de Blake Lively qui souhaitait que certains de ses messages échangés avec Taylor Swift ne soient pas divulgués à Justin Baldoni. L'actrice et le réalisateur américains s'affrontent dans une bataille juridique depuis décembre dernier.

Blake Lively et Taylor Swift

Covermedia Covermedia

Un juge a refusé la demande d'ordonnance de protection de Blake Lively pour que ses communications avec Taylor Swift au sujet de son film Jamais plus (It Ends With Us) ne soient pas partagées avec l'équipe juridique de Justin Baldoni.

Le magazine People a confirmé l'information à partir de documents faisant part de la décision du juge Lewis J. Liman le 18 juin (25).

L'équipe juridique du cinéaste avait déjà cité la pop star à comparaître dans le cadre de son procès contre la star de Gossip Girl, mais cette demande a été refusée. Toutefois, les avocats de Justin Baldoni ont continué à « exiger» l'accès aux échanges entre Blake Lively avec Taylor Swift relatifs à l'affaire, qu'ils estiment nécessaires au procès.

« Le désir de Baldoni d'entraîner Taylor Swift dans cette affaire a été constant depuis août 2024», a fait remarquer un représentant de Blake Lively dans un communiqué adressé à People. « Nous continuerons à dénoncer les efforts incessants de Baldoni pour exploiter la popularité de Mme Swift, qui depuis le premier jour n'a été rien d'autre qu'une distraction par rapport aux graves accusations de harcèlement sexuel et de représailles le visant avec d'autres parties de Wayfarer (studios de production du cinéaste).»

Cette décision intervient peu de temps après que le juge Liman a rejeté le procès en diffamation à 400 millions de dollars (351 millions d'euros) intenté par Justin Baldoni à l'encontre de Blake Lively et son mari, l'acteur Ryan Reynolds, ainsi que leur attachée de presse Leslie Sloane et le New York Times.

Taylor Swift a autorisé l'utilisation de sa chanson My Tears Ricochet dans la bande originale de Jamais plus, sans toutefois participer à la production du film.