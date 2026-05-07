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Problème intestinal Bonnie Tyler opérée d'urgence au Portugal

Covermedia

7.5.2026 - 09:54

Bonnie Tyler a été hospitalisée en urgence au Portugal, selon un communiqué publié sur son site officiel. L'interprète de Total Eclipse of the Heart possède une maison dans l'Algarve.

Bonnie Tyler a subi une opération chirurgicale en urgence au Portugal.
Bonnie Tyler a subi une opération chirurgicale en urgence au Portugal.
Covermedia

Covermedia

07.05.2026, 09:54

L'interprète de Total Eclipse of the Heart a été admise dans un centre médical de Faro, dans la région de l'Algarve au Portugal, où elle possède une maison. Un communiqué a été publié sur son site officiel donnant plus de détails sur l'état de santé de la chanteuse.

« Nous sommes au regret de vous annoncer que Bonnie a été admise à l'hôpital de Faro, au Portugal, où elle possède une maison, pour subir une intervention chirurgicale intestinale d'urgence», indique le communiqué. « L'opération s'est bien déroulée et elle est actuellement en convalescence. Nous savons que toute sa famille, ses amis et ses fans seront inquiets à l'annonce de cette nouvelle et lui souhaiteront un prompt et complet rétablissement.»

Bien qu'aucune raison officielle n'ait été donnée pour cette opération, le Daily Mail avance que Bonnie Tyler a souffert d'une perforation intestinale après avoir ressenti de violentes douleurs abdominales ces derniers jours.

Ces problèmes de santé surviennent alors que Bonnie Tyler se prépare à une année bien remplie, avec une tournée européenne dont le coup d'envoi est prévu à Malte le 22 mai. Quelques semaines seulement avant son hospitalisation, la star de Holding Out For a Hero avait évoqué sa bonne santé générale et son envie de continuer à se produire sur scène.

« Je suis en assez bonne forme pour l'instant, je touche du bois, et j'apprécie vraiment de donner ces concerts», avait-elle déclaré lors d'une interview accordée en mars au magazine Hello!. « Je continue de mettre le feu sur scène avec mon merveilleux groupe, et quand on a la santé, on a tout.»

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