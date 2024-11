Boy George a été bouleversé par la mort de Liam Payne. Le chanteur britannique a reconnu dans le podcast High Performance que l'un de ses derniers commentaires sur l'ex-membre des One Direction avant sa disparition n'avait pas été « très gentil».

Boy George regrette amèrement ses propos sur Liam Payne avant sa mort. Covermedia

Covermedia

Le chanteur s'exprimait dans un épisode du podcast High Performance lorsqu'il est revenu sur un commentaire qu'il avait fait sur les réseaux sociaux à propos de l'ancien membre des One Direction quelques jours avant son décès.

« J'avais mis un message sous un post disant: «Il a perdu la tête», ce qui n'était pas très gentil, mais je le sentais», a confié le chanteur de 63 ans. « J'avais l'impression qu'il était hors de contrôle.»

Liam Payne est décédé le 16 octobre après une chute d'un balcon du troisième étage d'un hôtel à Buenos Aires. Il avait 31 ans. Boy George s'est souvenu du moment où il avait appris le décès de la star.

« Je me suis levé à 5 heures du matin et j'ai appris la nouvelle aux informations américaines, et je me suis littéralement demandé ce qu'il se passait. Je me suis dit: «Non, ce n'est pas vrai». Je n'arrivais pas à l'accepter et je pense que tout le monde a ressenti la même chose», a-t-il expliqué. « Quand (sa mort) est arrivée, ça m'a frappé. De la même manière qu'Amy Winehouse, j'ai été frappé parce que c'était insensé.»

Le musicien s'est ensuite dit « consterné» par les commentaires de personnes avançant qu'il ne s'intéressait au défunt chanteur que parce qu'il « était beau».

« J'ai regardé le père (Geoff Payne) et cela m'a brisé le cœur», a-t-il confié. « J'en ai eu les larmes aux yeux. Je me suis vraiment senti triste.»

Les funérailles de Liam Payne ont eu lieu le 20 novembre au Royaume-Uni. Tous les anciens membres du groupe One Direction, ainsi que Cheryl Cole, son ex-petite amie et mère de son fils Bear, y ont assisté.

