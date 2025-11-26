  1. Clients Privés
«Opération lourde» Brigitte Bardot hospitalisée : un ami donne de ses nouvelles

Covermedia

26.11.2025 - 11:07

Les paroles d'Allain Bougrain-Dubourg dans C à vous ont eu de quoi rassurer les fans de Brigitte Bardot sur son état de santé. L'ancienne actrice et militante de 91 ans pour la cause animale est hospitalisée depuis plusieurs jours.

Les paroles d'Allain Bougrain-Dubourg dans C à vous ont eu de quoi rassurer les fans de Brigitte Bardot.
Les paroles d'Allain Bougrain-Dubourg dans C à vous ont eu de quoi rassurer les fans de Brigitte Bardot.
IMAGO/Bestimage

Covermedia

26.11.2025, 11:07

Brigitte Bardot a «envie de tranquillité», selon son ami Allain Bougrain-Dubourg.

De passage dans C à vous le 25 novembre, le journaliste et président de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) a été interrogé sur l'état de santé de la militante pour la cause animale, alors que Nice-Matin rapportait en début de semaine qu'elle avait été admise dix jours plus tôt à l'hôpital Saint-Jean de Toulon, quelques semaines seulement avant y avoir déjà séjourné pour une «intervention chirurgicale». Sans préciser le mal dont souffre Brigitte Bardot, Allain Bougrain-Dubourg a confié que cette dernière avait subi une «opération lourde» pour son âge.

Longue hospitalisation. Inquiétude pour Brigitte Bardot, gravement malade

Longue hospitalisationInquiétude pour Brigitte Bardot, gravement malade

Lorsqu'Anne-Elizabeth Lemoine lui a demandé s'il avait des informations rassurantes à apporter aux téléspectateurs, le journaliste a répondu: «Je crois qu'on peut les rassurer», avant de préciser: «Elle a envie de tranquillité, de se remettre d'opérations, qui à son âge, sont des opérations lourdes. Donc c'est une période de convalescence et on n'en raconte beaucoup plus qu'il en est», a-t-il estimé. Pour l'instant, explique-t-il, la seule préoccupation de son amie reste «la défense des animaux» et «porter le message de sa fondation».

L'ancienne actrice avait elle aussi envoyé des nouvelles à ses fans et aux colporteurs de ragots qui l'avaient présumé morte après sa première hospitalisation en octobre. «Je vais bien. Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a lancé ce soir cette «fake news» sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence», avait écrit Brigitte Bardot dans un message relayé sur X.

«Je ne sais pas quel est l'imbécile...». Brigitte Bardot prend la parole après des rumeurs de décès

«Je ne sais pas quel est l'imbécile...»Brigitte Bardot prend la parole après des rumeurs de décès

