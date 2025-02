Brigitte Macron, Sheila, Elodie Gossuin: cette sale rumeur qui leur a pourri la vie

Les rumeurs peuvent parfois faire des ravages. Plusieurs personnalités féminines ont du faire face à des rumeurs persistantes prétendant qu'elles étaient des hommes. Elles ont mené le combat contre la polémique chacune à leur manière, mais pour chacune, l'épreuve a laissé des traces.

Elodie Gossuin a souffert de rumeurs prétendant qu'elle était née homme La rumeur avait entaché sa participation à Miss Univers en 2001. 10.02.2025

Rédaction blue News Valérie Passello

Ascension de rêve pour Elodie Gossuin en 2001: élue Miss France à tout juste 21 ans, la jolie blonde était ensuite dans les rangs pour participer à l'élection de Miss Univers. Pourtant, à cause d'une rumeur, le rêve s'est transformé en cauchemar. Des bruits ont commencé à courir, prétendant que la candidate française était en fait un homme.

Elodie Gossuin est revenue sur ces événements difficiles dans l'émission «Entre vous et moi» sur Youtube: «C’était assez douloureux parce que c’est la première fois où il y a eu un impact sur ma famille. Les journalistes venaient sonner à la porte de chez mes parents. Ma mère a donné en toute naïveté mon acte de naissance en pensant être utile…»

Et l'histoire est allée loin. Les organisateurs de Miss Univers ont convoqué la reine de beauté pour lui signifier sa disqualification, convaincus de connaître «la vérité». Elodie Gossuin se remémore ce moment: «J’explose de rire, je pensais que c’était une blague, je croyais qu’il y avait une caméra cachée», déclare-t-elle.

Mais ce n'était pas une plaisanterie et c'est seule que la jeune fille a dû se défendre jusqu'à l'arrivée de Geneviève de Fontenay, qui est parvenue à dissiper la polémique.

Brigitte Macron ne se laisse pas faire

La même rumeur a couru à propos de Brigitte Macron. Et à l'ère des réseaux sociaux, la polémique a enflé de manière démesurée à grands renforts de fausses informations et autres images truquées.

Depuis 2017 et l'élection à la présidence de son époux Emmanuel Macron, des théories conspirationnistes ont essaimé régulièrement sur les réseaux, clamant que Brigitte Macron, née Trogneux, serait en réalité une femme transgenre dont le prénom de naissance était Jean-Michel.

Mais la première dame de France n'a pas laissé dire sans agir. Elle a attaqué en justice deux femmes ayant largement contribué à répandre les bruits concernant sa soit-disant transidentité. Reconnues coupables de diffamation, la «médium» et la «journaliste autodidacte indépendante» ont écopé d'amendes et ont dû verser des dommages et intérêts à la femme du président français.

Et le cas n'est pas isolé: d'autres femmes du monde politique ont été visées par les mêmes rumeurs, comme l'ex-première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et l'ex-première dame américaine Michelle Obama.

Sheila: «Cela m'a détruite»

Bien avant l'avènement des réseaux sociaux, la chanteuse Sheila n'en a pas moins souffert de la même rumeur. Epuisée après avoir vu sa carrière exploser à seulement 18 ans, l'interprète de l'«Ecole est finie» a pris du repos. Durant cette pause, la jeune femme d'alors a dû prendre des hormones pour soigner un dérèglement hormonal.

«Cela a joué sur ma voix, elle est devenue moins aiguë», a-t-elle confié au «Figaro» l'an dernier. Dès 1965, les journaux se sont emballés, laissant croire que Sheila, née homme, avait subi une opération pour devenir femme. Des rumeurs totalement infondées, mais qui ont fait des ravages tout au long de sa carrière: «Cela m'a détruite», affirme l'intéressée.

Si de l'eau a coulé sous les ponts, la terrible rumeur a ressurgi de nombreuses fois, jamais vraiment éteinte: «Demain si je meurs, il y en aura un qui dira ‹moi j’ai bien connu le docteur qui l’a opérée›. J’en suis sûre», déclarait encore la chanteuse sur le «Divan de Marc-Olivier Fogiel».