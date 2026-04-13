Britney Spears s'est volontairement fait admettre dans un centre de soins pour traiter les addictions. Son attaché de presse a confirmé l'information au magazine People.

Après sa récente arrestation pour conduite en état d'ivresse, Britney Spears a décidé de suivre un cure de désintoxication. Covermedia

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Après sa récente arrestation pour conduite en état d'ivresse, Britney Spears a décidé de suivre un cure de désintoxication.

Un porte-parole de la chanteuse a confirmé au magazine People qu'elle avait intégré le centre de soins volontairement. Selon TMZ, l'interprète de Stronger aurait fait la démarche il y a quelques jours, et serait prise en charge dans un établissement « quelque part aux États-Unis».

Cette nouvelle fait suite à l'arrestation, le 4 mars, de Britney Spears, soupçonnée de conduite sous l'influence de drogues et d'alcool (DUI) à Ventura, en Californie. Après sa remise en liberté le lendemain, un de ses conseils avait déclaré à People que cet « incident malheureux» était « totalement inexcusable».

« Britney va prendre les bonnes mesures et se conformer à la loi, et nous espérons que ce sera la première étape d'un changement qui s'impose depuis longtemps dans sa vie de Britney. Espérons qu'elle pourra obtenir l'aide et le soutien dont elle a besoin pendant cette période difficile», indique le communiqué.

Son représentant a ajouté: « Ses garçons vont passer du temps avec elle. Ses proches vont mettre au point un plan qui n'a que trop tardé pour lui permettre de réussir à se sentir bien.»

La princesse de la pop a deux fils Sean Preston et Jayden James avec son ex-mari Kevin Federline. Ce n'est pas la première fois que la star intègre une cure de désintoxication ou un centre de soins. Britney Spears, qui a été sous tutelle pendant treize ans jusqu'en novembre 2021, a été prise en charge en 2007, 2008 et 2019.