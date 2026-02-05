  1. Clients Privés
«Ils n'assumeront jamais» Britney Spears se dit «chanceuse d'être en vie» après la façon dont sa famille l'a traitée

Covermedia

5.2.2026 - 18:11

Britney Spears s'est éloignée de nombreux membres de sa famille depuis la fin de sa mise sous tutelle en novembre 2021. Par un message sur Instagram, la chanteuse de Stronger montre qu'elle éprouve encore beaucoup de ressentiment à leur égard.

Pour rappel, Britney Spears est en froid avec une grande partie de sa famille, notamment sa mère Lynne Spears et son père Jamie Spears, depuis la fin de sa tutelle qui a duré treize ans et a pris fin en novembre 2021 (archives).
KEYSTONE

Covermedia

05.02.2026, 18:11

05.02.2026, 18:13

Britney Spears s'est déclarée «chanceuse d'être en vie» après la façon dont les membres de sa famille l'ont «traitée» dans le passé. Mercredi 4 février 2026, la popstar a partagé sur Instagram une photo montrant la main d'un adulte tenant celle d'un nouveau-né. Dans la légende, Britney Spears a souligné l'importance de se sentir «connecté les uns aux autres».

«À ceux d'entre vous qui, dans leur famille, ont dit qu'aider quelqu'un, c'était l'isoler et le faire se sentir incroyablement exclu... Ils avaient tout faux», a commencé l'interprète de Gimme More, en visant implicitement sa propre famille. «En tant qu'êtres humains, nous pouvons pardonner, mais nous n'oublions jamais. Le désir et l'envie de contact sont toujours essentiels!!!»

Il publie ses mémoires. L’ex-mari de Britney Spears : «La veille de notre mariage, c'est ce que tu décides de faire?»

Il publie ses mémoiresL’ex-mari de Britney Spears : «La veille de notre mariage, c'est ce que tu décides de faire?»

La star a estimé qu'elle avait «énormément de chance d'être encore en vie après la façon dont ma famille m'a traitée autrefois». Elle a ensuite affirmé: «maintenant, j'ai peur d'eux».

Britney Spears sait que la hache de guerre n'est pas enterrée. Evoquant «les voies du Seigneur (qui) sont impénétrables», l'artiste interroge. «Mes amis, que pensez-vous qu'Il dit aujourd'hui??? Parce que pour être tout à fait honnête avec vous, quoi qu'Il dise, ils n'assumeront jamais la responsabilité de ce qu'ils ont fait», a déclaré la chanteuse de 44 ans à propos des membres de sa famille.

Elle annonce quitter l'Amérique. Britney Spears affirme avoir adopté une petite fille

Elle annonce quitter l'AmériqueBritney Spears affirme avoir adopté une petite fille

Pour rappel, Britney Spears est en froid avec une grande partie de sa famille, notamment sa mère Lynne Spears et son père Jamie Spears, depuis la fin de sa tutelle qui a duré treize ans et a pris fin en novembre 2021, après une mobilisation des fans de Britney Spears et de ses amis, telle Madonna. En revanche, dans un message publié sur les réseaux sociaux à Noël, la chanteuse de Womaniser a indiqué qu'elle était en meilleurs termes avec son fils Jayden James Federline, 19 ans. Elle n'a rien dit sur son autre fils, Sean Preston, qui a 20 ans.

Dans ce message amer sur l'état de ses relations familiales, Britney Spears a également confié qu'elle n'avait «pas dansé depuis un mois» parce qu'elle s'était «cassé deux fois l'orteil».

