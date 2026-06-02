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«Jamais je n'aurais imaginé...» Le coiffeur des stars s'attaque à la tignasse de Britney Spears

Covermedia

2.6.2026 - 10:57

Britney Spears a décidé de changer de coiffure. Le coiffeur Chris Appleton, qui s'est notamment occupé de la chevelure de Kim Kardashian pendant plus d'une décennie, a posté un selfie avec la chanteuse sur Instagram, où l'on découvre sa nouvelle coupe.

Britney Spears a adopté une nouvelle coiffure très chic.
Britney Spears a adopté une nouvelle coiffure très chic.
Covermedia

Covermedia

02.06.2026, 10:57

Lundi (1er juin) sur Instagram, le coiffeur de stars Chris Appleton a publié un selfie où on le voit au côté de la chanteuse de Toxic, qui tenait à la main un lot de fers à friser.

Sur la photo, Britney Spears semble avoir récemment fait des mèches et s'être fait lisser les cheveux, avec une raie au milieu.

La princesse de la pop n'a pas encore commenté son nouveau look. Cependant, Chris Appleton a publié un message émouvant pour remercier la star de lui avoir confié ses cheveux.

« Enfant, alors que je grandissais en Angleterre, Britney Spears était la bande-son de tant de moments. Jamais je n'aurais imaginé, même dans un million d'années, que je me tiendrais un jour derrière le fauteuil (ou comme ici, qu'elle se tiendrait derrière le mien, lol) pour coiffer ses cheveux», a-t-il écrit. « Certains moments bouclent vraiment la boucle.»

Chris Appleton, qui est le coiffeur attitré de stars telles que Kim Kardashian et Jennifer Lopez, a ensuite décrit la chanteuse de 44 ans comme « l'une des personnes les plus sincèrement gentilles et douces que j'ai jamais rencontrées».

La publication a rapidement récolté plus de 150.000 « j'aime».

Le nouveau look de Britney Spears survient environ un mois après sa sortie de cure de désintoxication. En avril, le représentant de l'icône de la pop avait confirmé qu'elle avait intégré un centre de soins après avoir été arrêtée dans le comté de Ventura, en Californie, le mois précédent, soupçonnée de conduite en état d'ivresse (DUI).

Lors d'une audience ultérieure, l'avocat de la star a plaidé coupable en son nom pour un chef d'accusation de conduite imprudente. Britney Spears a été condamnée à un an de mise à l'épreuve et à suivre un programme de trois mois pour les personnes condamnées pour conduite en état d'ivresse.

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