Opérations de l'ICE Bruce Springsteen publie une nouvelle chanson dédiée à Minneapolis

29.1.2026 - 09:01

Bruce Springsteen a surpris ses fans avec une nouvelle chanson, «Streets of Minneapolis», dédiée à la ville du Minnesota et à la mémoire de Renee Good et Alex Pretti, victimes des opérations de l'ICE.

L'auteur-compositeur-interprète américain Bruce Springsteen (photo d'archives).
KEYSTONE

Alessia Moneghini

29.01.2026, 09:01

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Bruce Springsteen a sorti une nouvelle chanson intitulée «Streets of Minneapolis».
  • Cette chanson évoque les récentes opérations de l'ICE dans cette ville du Minnesota, qui ont entraîné la mort de Renee Good et d'Alex Pretti.
  • En plus de commémorer les victimes, la chanson, écrite et publiée en quelques heures seulement, est un acte clair de protestation et de résistance à l'égard de l'administration actuelle de Donald Trump.
Montre plus

Bruce Springsteen a publié une nouvelle chanson intitulée «Streets of Minneapolis», qui a circulé sur ses réseaux sociaux.

Comme le rapporte notamment 'Sky TG24', la chanson a été écrite et enregistrée en un temps record, en réponse aux événements dramatiques qui se sont déroulés dans la ville américaine lors des opérations de l'ICE, l'agence fédérale de l'immigration.

Dans le message qui l'accompagne, Springsteen dédie la chanson à la communauté de Minneapolis, à ses «voisins immigrés» et à la mémoire d'Alex Pretti et de Renee Good, victimes de l'opération.

Les paroles se terminent par un puissant appel à la liberté : «Stay free».

Une chanson directe et politique

La chanson commence par un arrangement acoustique qui évolue vers un refrain plus large.

Dans ses couplets, le Boss dépeint une Minneapolis marquée par les conflits et les tensions, avec des références directes aux actions des forces fédérales. La ville est décrite comme un lieu de confrontation civile et politique, avec des images de rues enneigées et d'agents armés.

Pretti et Good sont nommément cités dans des paroles conçues comme un hommage commémoratif.

Springsteen cite ouvertement l’administration fédérale et le président Donald Trump. Un langage direct qui ancre la chanson dans la tradition des chansons de commentaire social et politique.

Le thème universel des droits civiques

Le refrain, caractérisé par un chant collectif, sert de slogan et renforce le message de protestation de la chanson.

Le titre «Streets of Minneapolis» rappelle «Streets of Philadelphia», une autre chanson emblématique du rocker, qui lui a valu un Oscar, en reliant l'histoire locale à des thèmes universels tels que les droits civiques et la violence institutionnelle.

Avec ce nouvel album, écrit le portail, Springsteen continue de participer au débat public par le biais de la musique, en utilisant les réseaux sociaux pour une diffusion immédiate et un langage qui s'inscrit dans la tradition de la chanson civile américaine.

