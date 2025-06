Le cofondateur des Beach Boys, Brian Wilson, est décédé cette semaine. Dans son hommage au chanteur américain, Bruce Springsteen a salué la mémoire du « leader visionnaire du plus grand groupe américain».

Brian Wilson

Bruce Springsteen a rendu un bel hommage au « maestro» Brian Wilson.

Des membres de la famille du cofondateur des Beach Boys ont annoncé le 11 juin (25) qu'il était décédé à l'âge de 82 ans. La cause de son décès n'a pas été précisée, même si l'on sait que le chanteur avait été diagnostiqué d'une démence en février 2024.

Après cette triste nouvelle, Bruce Springsteen s'est rendu sur Instagram le lendemain pour partager son émotion.

« Brian Wilson était la voix la plus inventive musicalement de toute la pop, avec une oreille d'un autre monde pour l'harmonie. Il était aussi le leader visionnaire du plus grand groupe américain, les Beach Boys. S'il n'y avait pas eu les Beach Boys, il n'y aurait pas eu Racing In The Street», a-t-il relevé, faisant référence à son titre de 1978. « Écoutez Summer's Gone du dernier album des Beach Boys, That's Why God Made The Radio, et pleurez.»

Pour conclure, le chanteur américain a déclaré qu'il n'avait « rien d'autre que de l'amour et une adorable dette éternelle» envers le compositeur de Good Vibrations: « Adieu, Maestro».

Dolly Parton a elle aussi partagé son propre message à l'honneur du défunt dans ses Stories Instagram. « Je n'ai jamais été une beach babe, mais j'ai aimé sa musique comme tout le monde. Je pensais que Brian Wilson était un génie, et je le pense toujours», a affirmé l'icône de la musique country.

Un autre cofondateur des Beach Boys, Al Jardine, a fait ses adieux à son « frère de cœur». « Tu étais un géant humble qui m'a toujours fait rire et nous célébrerons ta musique pour toujours. Brian, tu vas vraiment me manquer... mais il me reste la chaleur du soleil», a-t-il partagé.

Dans une longue déclaration, Mike Love, un autre membre des Beach Boys, a qualifié son « cousin bien-aimé» de « génie».

« Dès la première fois que nous avons chanté ensemble, enfants, dans mon salon, j'ai su qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire en lui», s'est-il rappelé. « Ses dons musicaux étaient inégalés. Les mélodies qu'il imaginait, les émotions qu'il mettait dans chaque note – Brian a changé le cours de la musique pour toujours.»