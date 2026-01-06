  1. Clients Privés
«Je deviens cool» Céline Dion rejoint officiellement TikTok

Covermedia

6.1.2026 - 18:35

Céline Dion compte déjà 4,7 millions de followers sur TikTok, où ellle n'était pas vraiment active à ce jour. Mais la chanteuse a annoncé se mettre sérieusement sur la plateforme, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Céline Dion
Céline Dion

Covermedia

06.01.2026, 18:35

La chanteuse Céline Dion est prête à faire sensation sur TikTok.

Dans une courte vidéo postée sur le réseau social lundi (5 janvier 26), la superstar canadienne a annoncé qu'elle s'engageait à partager davantage sur son compte.

« Je m'appelle Céline. Quel âge ai-je? J'ai des enfants », a-t-elle commencé, la vidéo la montrant portant un sweat noir inscrit « CELINE » à l'avant.

Citant ses trois fils, la chanteuse de My Heart Will Go On a rappelé qu'ils lui avaient dit: « Il faut que tu sois sur TikTok ».

« Sur TikTok? J'ai déjà entendu ça. Tout à coup, je deviens cool. Céline Dion est cool. C'est génial. TikTok, me voilà. Ciao », conclut-elle le clip.

Dans la légende qui accompagne le clip, Céline Dion a promis à ses 4,7 millions de followers qu'elle mettrait la main à la pâte.

« Ils m'ont dit: «Céline, il est temps...» J'ai demandé: «Le temps de quoi?» Il s'avère que c'est quelque chose de complètement nouveau. Mon équipe m'a alors dit qu'elle s'occuperait de tout, m'a rendu mon téléphone et a disparu discrètement. Me voilà donc en train d'apprendre comment fonctionne le monde de TikTok... Une vidéo à la fois! Merci d'être là, je suis heureuse que nous soyons là ensemble », a écrit l'icône de la musique.

Au début du mois, Céline Dion est retournée sur sa page Instagram pour souhaiter une bonne année à ses 9,5 millions de followers.

« Alors que nous accueillons cette nouvelle année, je veux prendre un moment pour vous envoyer tout mon amour. Que cette année vous apporte la santé, le bonheur et la paix dans votre cœur », a commenté l'actrice de 57 ans. « J'espère que vous trouverez le rire dans les petites choses, la force dans les moments difficiles et la joie dans les souvenirs que vous créez avec ceux que vous aimez. »

Pour terminer, Céline Dion a remercié ses fans de « (la) garder dans leurs cœurs ». « Vous êtes toujours dans le mien. De ma famille à la vôtre, je vous souhaite une bonne année », a-t-elle ajouté.

Céline Dion a eu ses fils René-Charles, 24 ans, et ses jumeaux de 15 ans, Nelson et Eddy, avec son mari René Angélil, décédé à l'âge de 73 ans en 2016.

