Actu people «Ça a rué dans les brancards !» - Les confidences de Stéphane Bern

Covermedia

24.12.2025 - 14:20

Quand Stéphane Bern a annoncé à la direction de France Télévisions qu'il allait participer à Danse avec les stars sur TF1, l'accueil a été... particulier. L'animateur a dévoilé à Télé-Loisirs la réponse qu'il a reçue du service public...

Stéphane Bern va participer à Danse avec les stars sur TF1.
Stéphane Bern va participer à Danse avec les stars sur TF1.
Covermedia

Covermedia

24.12.2025, 14:20

Stéphane Bern est au casting de Danse avec les stars pour la saison 15. Mais l'apparition sur TF1 de Monsieur Patrimoine, pierre angulaire des programmes de France Télévisions, a pu surprendre. Un journaliste de Télé-Loisirs lui a donc demandé s'il avait au préalable demandé l'autorisation à la direction du groupe public.

L'animateur a, dit-il, «simplement informé la direction». Après tout aucun contrat d'exclusivité ne le lie au service public. Ce qui n'a pas empêché la direction de France Télévisions de ne pas être follement enthousiaste à l'idée de voir un de ses «poids lourds» faire des claquettes sur une chaîne concurrente privée. «Ils ont été un peu étonnés. Ça a rué dans les brancards! Ils m'ont dit: «Mais vraiment? Tu crois? Mais ce n'est pas bien»» relate Stéphane Bern.

Pour rassurer ses patrons, l'animateur de Secrets d'histoire a sorti le grand jeu: un sondage de la Tribune Dimanche «qui dit que je suis le deuxième visage le plus incarnant du service public, derrière Laurent Delahousse», indique-t-il. Et, fin analyste, il a démontré que se montrer ailleurs profitait au service public. «Au fond, m'avoir sur TF1 est beaucoup plus favorable à France Télévisions que l'inverse». Pas de quoi «s'inquiéter», donc!

Miss France 2025

Au passage, durant son interview, Stéphane Bern a décoché une pique aux dirigeants de France Télévisions. «En boutade, je leur ai dit que lorsqu'ils font une émission d'histoire, ils ne me demandent pas toujours mon avis et sollicitent d'autres personnes, si vous voyez à quoi je fais allusion», a-t-il lancé. Penserait-il à Notre histoire de France, dont Sonia Rolland assure la présentation de la deuxième saison?

En tout cas, la présence de Stéphane Bern, âgé de 62 ans, aux côtés de la nageuse Laure Manaudou, l'acteur américain Ian Ziering, les deux anciens de la Star Academy, Julien Lieb et Emma, Lucie Bernardoni, répétitrice du même programme, la créatrice de contenu Juju Fitcats, le comédien Philippe Lellouche, la Miss France 2025 Angélique Angarni-Filopon, la streameuse Maghla, ainsi que l'humoriste Samuel Bambi, fait le buzz... Dans l'histoire, TF1 est loin d'être perdante! Et Danse avec les stars n'a même pas encore commencé!

«Ça a rué dans les brancards !» - Les confidences de Stéphane Bern