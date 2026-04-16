Il est sûr que lady Di l'approuverait«Ça a tué ma mère»: l'émouvant discours du prince Harry
Valérie Passello
16.4.2026
Le public du sommet InterEdge, consacré à la santé mentale, en ont eu pour leur argent - l'équivalent de 552 frs - avec un discours très personnel et inspirant du prince Harry sur sa vie, ses épreuves et ses choix.
Car au sommet InterEdge de Melbourne, un rassemblement consacré à la santé mentale, le prince Harry s'est montré sincère et transparent, revenant sur sa vie personnelle.
Tout d'abord, il a exprimé le mal-être ressenti très tôt face au rôle que lui imposait sa naissance, relate le «Daily Mail»: «Après la mort de ma mère, juste avant mon 13e anniversaire, je me suis dit: 'Je ne veux pas de ce travail. Je ne veux pas de ce rôle – quelle que soit la direction que cela prend, je n'aime pas ça'», a-t-il déclaré devant le parterre de spectateurs.
«Ça a tué ma mère, et j’étais vraiment contre ça, alors j’ai fait l’autruche pendant des années et des années», a ajouté le prince Harry.
Une tribune pour «changer le monde»
Traquée par les paparazzi, la princesse Diana est décédée en 1997 à Paris, alors que la voiture qui la transportait tentait d'échapper aux photographes. À vive allure, le véhicule s'est encastré dans un pilier du pont de l'Alma.
Le drame a fortement marqué ses deux fils William, 15 ans à l'époque et Harry, 13 ans: ils n'étaient encore que des enfants.
Mais si l'aîné a suivi le code de conduite appliqué dans la famille royale d'Angleterre, voulant que l'on reste digne en toutes circonstances sans montrer ses sentiments ou ses émotions, le cadet a eu plus de peine à s'y tenir.
Désormais, le prince Harry a pris ses distances avec les Royals: il n'est plus un membre actif du clan et s'est exilé aux Etats-Unis avec femme et enfants. Mais il reste très actif publiquement, surfant toujours sur la notoriété dont il a hérité.
Il explique très simplement ce paradoxe: «Finalement, j’ai réalisé: 'Attends un peu, s’il y avait quelqu’un d’autre à ma place, comment tirerait-il le meilleur parti de cette tribune, de cette capacité et des ressources qui vont avec pour changer le monde ? Et aussi, qu’est-ce que ma mère aurait voulu que je fasse ? Et cela a vraiment changé ma propre perspective», reconnaît le prince Harry.