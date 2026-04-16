«Ça a tué ma mère»: l'émouvant discours du prince Harry

Le public du sommet InterEdge, consacré à la santé mentale, en ont eu pour leur argent - l'équivalent de 552 frs - avec un discours très personnel et inspirant du prince Harry sur sa vie, ses épreuves et ses choix.

Le prince Harry lors de son discours au sommet sommet InterEdge en Australie. KEYSTONE

La polémique autour des prix exorbitants des billets pour les événements auxquels participent le prince Harry et son épouse Meghan Markle en Australie semble s'estomper.

Car au sommet InterEdge de Melbourne, un rassemblement consacré à la santé mentale, le prince Harry s'est montré sincère et transparent, revenant sur sa vie personnelle.

Tout d'abord, il a exprimé le mal-être ressenti très tôt face au rôle que lui imposait sa naissance, relate le «Daily Mail»: «Après la mort de ma mère, juste avant mon 13e anniversaire, je me suis dit: 'Je ne veux pas de ce travail. Je ne veux pas de ce rôle – quelle que soit la direction que cela prend, je n'aime pas ça'», a-t-il déclaré devant le parterre de spectateurs.

«Ça a tué ma mère, et j’étais vraiment contre ça, alors j’ai fait l’autruche pendant des années et des années», a ajouté le prince Harry.

Une tribune pour «changer le monde»

Traquée par les paparazzi, la princesse Diana est décédée en 1997 à Paris, alors que la voiture qui la transportait tentait d'échapper aux photographes. À vive allure, le véhicule s'est encastré dans un pilier du pont de l'Alma.

Le drame a fortement marqué ses deux fils William, 15 ans à l'époque et Harry, 13 ans: ils n'étaient encore que des enfants.

Mais si l'aîné a suivi le code de conduite appliqué dans la famille royale d'Angleterre, voulant que l'on reste digne en toutes circonstances sans montrer ses sentiments ou ses émotions, le cadet a eu plus de peine à s'y tenir.

Désormais, le prince Harry a pris ses distances avec les Royals: il n'est plus un membre actif du clan et s'est exilé aux Etats-Unis avec femme et enfants. Mais il reste très actif publiquement, surfant toujours sur la notoriété dont il a hérité.

Il explique très simplement ce paradoxe: «Finalement, j’ai réalisé: 'Attends un peu, s’il y avait quelqu’un d’autre à ma place, comment tirerait-il le meilleur parti de cette tribune, de cette capacité et des ressources qui vont avec pour changer le monde ? Et aussi, qu’est-ce que ma mère aurait voulu que je fasse ? Et cela a vraiment changé ma propre perspective», reconnaît le prince Harry.