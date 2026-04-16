«Ça a tué ma mère»: l'émouvant discours du prince Harry

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Il est sûr que lady Di l'approuverait «Ça a tué ma mère»: l'émouvant discours du prince Harry

Valérie Passello

16.4.2026

Le public du sommet InterEdge, consacré à la santé mentale, en ont eu pour leur argent - l'équivalent de 552 frs - avec un discours très personnel et inspirant du prince Harry sur sa vie, ses épreuves et ses choix.

Le prince Harry lors de son discours au sommet sommet InterEdge en Australie.
Le prince Harry lors de son discours au sommet sommet InterEdge en Australie.
KEYSTONE

Valérie Passello

16.04.2026, 09:41

16.04.2026, 11:34

La polémique autour des prix exorbitants des billets pour les événements auxquels participent le prince Harry et son épouse Meghan Markle en Australie semble s'estomper.

Business is business. En Australie, avoir accès à Harry et Meghan coûte un bras !

Business is businessEn Australie, avoir accès à Harry et Meghan coûte un bras !

Car au sommet InterEdge de Melbourne, un rassemblement consacré à la santé mentale, le prince Harry s'est montré sincère et transparent, revenant sur sa vie personnelle. 

Tout d'abord, il a exprimé le mal-être ressenti très tôt face au rôle que lui imposait sa naissance, relate le «Daily Mail»: «Après la mort de ma mère, juste avant mon 13e anniversaire, je me suis dit: 'Je ne veux pas de ce travail. Je ne veux pas de ce rôle – quelle que soit la direction que cela prend, je n'aime pas ça'», a-t-il déclaré devant le parterre de spectateurs.

«Ça a tué ma mère, et j’étais vraiment contre ça, alors j’ai fait l’autruche pendant des années et des années», a ajouté le prince Harry.

Une tribune pour «changer le monde»

Traquée par les paparazzi, la princesse Diana est décédée en 1997 à Paris, alors que la voiture qui la transportait tentait d'échapper aux photographes. À vive allure, le véhicule s'est encastré dans un pilier du pont de l'Alma.

Tragique soirée. Lady Di: son dernier souper, à l'abri des regards

Tragique soiréeLady Di: son dernier souper, à l'abri des regards

Le drame a fortement marqué ses deux fils William, 15 ans à l'époque et Harry, 13 ans: ils n'étaient encore que des enfants.

Mais si l'aîné a suivi le code de conduite appliqué dans la famille royale d'Angleterre, voulant que l'on reste digne en toutes circonstances sans montrer ses sentiments ou ses émotions, le cadet a eu plus de peine à s'y tenir.

Désormais, le prince Harry a pris ses distances avec les Royals: il n'est plus un membre actif du clan et s'est exilé aux Etats-Unis avec femme et enfants. Mais il reste très actif publiquement, surfant toujours sur la notoriété dont il a hérité.

Il explique très simplement ce paradoxe: «Finalement, j’ai réalisé: 'Attends un peu, s’il y avait quelqu’un d’autre à ma place, comment tirerait-il le meilleur parti de cette tribune, de cette capacité et des ressources qui vont avec pour changer le monde ? Et aussi, qu’est-ce que ma mère aurait voulu que je fasse ? Et cela a vraiment changé ma propre perspective», reconnaît le prince Harry.

En chemisier noir et jupe crayon. Meghan Markle nommée juge... dans «MasterChef» Australia

En chemisier noir et jupe crayonMeghan Markle nommée juge... dans «MasterChef» Australia

Les plus lus

«Ça a tué ma mère»: l'émouvant discours du prince Harry
Edelweiss réduit la voilure – Plusieurs destinations supprimées
La Chine à court de pétrole: Xi se laisse-t-il instrumentaliser par Trump ?
Voici comment Patrick Fischer s’est tiré une balle dans le pied !
Sous l'égide de Bolloré, Grasset vire son PDG: 115 écrivains dénoncent et s'en vont
Le Bayern élimine le Real au terme d'un match sensationnel, Arsenal passe sans briller