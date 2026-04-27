«Ça m'a détruite entièrement» - Laurence Boccolini parle de son ex-mari

Dans le podcast Bangerz, Laurence Boccolini s'est confiée à Deborah Grunwald sur une relation très toxique qu'elle a subie avec un «homme très violent». Surtout au plan psychologique.

Laurence Boccolini s'est confiée à Deborah Grunwald sur une relation très toxique qu'elle a subie avec un «homme très violent». IMAGO/PsnewZ

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Laurence Boccolini n'est en général pas très bavarde sur sa vie privée. Mais, dans le podcast Bangerz, l'ancienne animatrice du Maillon faible a raconté, lors d'un entretien avec Deborah Grunwald, l'emprise psychologique et manipulatrice qu'elle a subie de la part de son premier mari. Laurence Boccolini avait déjà révélé avoir connu cette violence dans son livre Showtime, souvenirs du chaos, mais elle a été plus précise dans son récit ce 24 avril.

«J'ai été mariée à un homme très violent psychologiquement», raconte l'ex-animatrice des Enfants de la télé. Et d'expliquer que cet homme était «très jaloux de (s) a réussite, très profiteur, très malin et thérapeute». S'il «n'y a pas eu souvent de violence physique», cela a été difficile à vivre, dit-elle.

A propos de la violence physique, elle explique: «Ton cerveau, la première fois où tu prends une gifle, il ne fait pas la connexion entre le bruit de ton oreille qui siffle, la douleur, le moment et la personne qui te la donne, qui dit t'aimer. Ça ne fonctionne pas comme ça».

«Dans la cour»

L'homme s'est également révélé «violent avec ses enfants» à lui. «Ça m'a détruite entièrement. J'ai mis des années à me remettre debout», a-t-elle révélé.

Pourtant, Laurence Boccolini a eu la force de s'en sortir et de mettre son ex à la porte. «C'est moi qui le mets dehors. C'est un moment très drôle parce que je crois qu'il était chez une de ses maîtresses», a-t-elle raconté à Deborah Grunwald. «J'ai trouvé son numéro et j'ai laissé un message sur le répondeur. J'ai dit: «Bonjour madame, je suis la femme de monsieur Machin (...) La voiture avec laquelle il est chez vous est la mienne, donc il n'en a pas. La maison dans laquelle il vit est la mienne, donc il n'en a pas»». Puis Laurence Boccolini a informé son conjoint violent que ses affaires étaient «dans la cour».

« S'il lève la main sur toi, ce n'est pas de l'amour», a-t-elle expliqué à sa fille Willow, la fille qu'elle a eue avec l'ancien Mister Tahiti Mickaël Fakaïlo en 2013, lui conseillant, si jamais elle était un jour victime elle aussi de violence conjugale: « Tu prends ton sac, tu t'en vas». Et Laurence Boccolini, qui a 62 ans, affirme que le mariage ne fait absolument pas partie de ses projets...