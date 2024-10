Cardi B a été contrainte d'annuler un spectacle ce week-end en raison de sa santé. La rappeuse américaine a remercié ses fans de leur « compréhension» sur les réseaux sociaux, tout en se disant « triste» de la nouvelle.

Cardi B a été hospitalisée à cause d'une « urgence médicale». La rappeuse de 32 ans a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle devait annuler sa prestation au ONE Musicfest ce week-end en raison de son hospitalisation.

«Je suis tellement triste de partager cette nouvelle, mais j'ai été à l'hôpital pour me remettre d'une urgence médicale ces deux derniers jours et je ne pourrai pas me produire au ONE Music Fest», a-t-elle déclaré sur X/Twitter. «Ça me brise le cœur de ne pas pouvoir me produire au ONE Music Fest. Ça me brise le cœur de ne pas pouvoir voir mes fans ce week-end et j'aurais vraiment aimé être là. Bardi Gang – merci de votre compréhension et je reviendrai bientôt meilleure et plus forte. Ne vous inquiétez pas. Je vous aime tous.»

La chanteuse a connu des moments difficiles ces derniers temps. Après six ans de mariage avec le rappeur Offset, de son vrai nom Kiari Cephus, elle a demandé le divorce en juillet, seulement quelques mois avant d'accueillir leur troisième enfant en septembre.

Plus récemment, on a pu constater que la rupture ne se passe pas sans encombres. «Les gras, je souhaite le pire à cet homme (...) Je n'ai jamais détesté quelqu'un à ce point et ces s*alopes ont tellement envie de l'avoir, s'il vous plaît, enlevez-moi cet homme des mains, ce sac à ordures est trop lourd!!! Je déteste vraiment ce sale tas de m*rde narcissique... Et sa famille et ses amis ne l'ont jamais contrôlé, donc il sera toujours un tas de m*rde», a ainsi écrit Cardi B sur ses réseaux sociaux.

Cardi B et Offset ont trois enfants: une fille Kulture, six ans, un fils Wave, trois ans, et une autre fille dont le prénom n'a pas encore été dévoilé qui vient de naître.

