Paul Belmondo furieux «Ça me fait mal au cul, mais merci et vive la mairie de Paris»

Covermedia

19.11.2025 - 11:08

Paul Belmondo a fait part de son mécontentement sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, le fils de Jean-Paul Belmondo s'est plaint des frais de stationnement dans la capitale française.

Covermedia

19.11.2025, 11:08

Paul Belmondo n'est vraiment pas ravi de son dernier passage en voiture à Paris. Le pilote s'est filmé lors de son arrivée dans la capitale, l'air résolument mécontent après avoir garé son «véhicule électrique», dont les frais de stationnement lui ont laissé un goût amer.

Le fils de Jean-Paul Belmondo a alors adressé un « petit message pour la mairie de Paris». «Merci hein, c'est génial, j'ai acheté un véhicule électrique, c'est super! Une R5, vous savez, une petite voiture. Elle pèse 1 tonne 950», a-t-il commencé avec un sourire sarcastique. «Je viens de payer le stationnement: 12,50 euros de l'heure. Ah je vous remercie, ça me fait mal au cul, mais merci et vive la mairie de Paris, continuez (Anne) Hidalgo», a-t-il conclu avec un petit rire, en faisait référence à la maire de Paris.

Livre choc. Belmondo, Delon, l’érotisme, Saint-Tropez...: Brigitte Bardot se déchaine !

Livre chocBelmondo, Delon, l’érotisme, Saint-Tropez...: Brigitte Bardot se déchaine !

Dans les commentaires du post, les internautes ont manifesté leur soutien ou leur propre mécontentement face aux prix du stationnement dans la ville. «C'est un vol organisé», a écrit l'un d'entre eux, tandis que de nombreux autres ont qualifié la situation de « honteuse».

À Paris, les stationnements sont payants du lundi au samedi de 9h à 20h hors dimanche et jours fériés, comme l'indique le site de la ville. Les prix varient en fonction des arrondissements, du temps de stationnement et du type de véhicule. Ne pas régler ces frais peut valoir aux automobilistes une contravention allant jusqu'à 75 euros.

Médiatisation de son divorce. Paul Belmondo : «Mon ego en a pris un coup»

Médiatisation de son divorcePaul Belmondo : «Mon ego en a pris un coup»

