Vittoria Ceretti reste très discrète sur sa relation avec Leonardo Dicaprio. Mais pour Vogue France, la top-modèle italienne a accepté de glisser quelques informations sur sa vie avec l'acteur américain.

Covermedia Covermedia

Vittoria Ceretti s'est exprimée pour la première fois sur sa relation avec Leonardo DiCaprio.

Dans une interview pour le numéro d'avril 2025 de Vogue France, le mannequin italien a donné un rare aperçu de sa relation avec l'acteur oscarisé, qu'elle fréquente depuis août 2023. La star de 50 ans, qui n'est pas clairement nommée dans l'interview, est décrite comme un « acteur très, très célèbre». La jeune femme de 26 ans révèle avoir rencontré le comédien à Milan. «Mais je préfère ne pas entrer dans les détails», a-t-elle insisté.

Vittoria Ceretti a tout de même accepté de s'ouvrir sur l'impact que pouvait avoir la célébrité de son compagnon sur sa carrière dans la mode. «Dès que tu es en couple avec quelqu'un qui a un plus vaste public que toi, tu deviens la «copine de» – ou le «copain de», d'ailleurs», a-t-elle relevé. «Et ça peut être extrêmement agaçant. D'un coup, on parle de toi comme la copine de machin qui était l'ex de truc. Donc c'est pas agréable de penser qu'on ne peut pas aimer qui on veut, à cause des étiquettes que les gens ont besoin de te coller dessus.»

Quand on lui a demandé ce que cela faisait d'être en couple avec la « personne la plus désirée au monde», Vittoria Ceretti a évoqué le pouvoir de l'amour. «C'est un truc qui s'apprend», a-t-elle expliqué. «Si ce que tu vis est réel, que tu sais que vous vous aimez, alors, il n'y a aucune raison de s'alarmer. Parce que l'amour protège et donne confiance.»

Avant de fréquenter Leonardo Dicaprio, Vittoria Ceretti était mariée à Matteo Milleri de 2020 à 2023. L'acteur du Loup de Wall Street, qui reste notoirement discret sur sa vie privée, était auparavant en couple avec l'actrice Camila Morrone de 2017 à 2022.