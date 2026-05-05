Cameron Diaz et Benji Madden accueillent leur troisième enfant

Cameron Diaz, 53 ans, et Benji Madden, 47 ans, ont annoncé avoir accueilli leur troisième enfant ensemble. L'actrice et le musicien ont aussi révélé sur Instagram le prénom de leur second garçon.

Benji Madden et Cameron Diaz ont trois enfants ensemble.

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Cameron Diaz et Benji Madden ont accueilli leur troisième enfant ensemble. L'actrice de Holiday et le musicien de Good Charlotte ont annoncé la naissance d'un petit garçon, prénommé Nautas Madden, dans un message publié le 4 mai (26) par le papa sur Instagram.

«Cameron et moi sommes heureux, ravis et nous nous sentons tellement CHANCEUX de vous annoncer la naissance de notre troisième enfant, Nautas Madden», a-t-il écrit en légende. «Bienvenue dans ce monde, mon fils!! Nous adorons notre vie de famille: nos enfants sont en bonne santé et heureux, et nous en sommes reconnaissants!! On s'éclate, on vous envoie tous nos vœux de bonheur – la famille Madden.»

La publication comportait une image d'un bateau pirate avec inscrit en dessous: « Nautas Madden». Plus bas encore, un encadré donnait la signification et l'origine du prénom. Cameron Diaz a répondu dans les commentaires avec une série d'émojis en forme d'étoile et de cœur.

Le couple, qui a tendance à préserver l'intimité de sa vie familiale, est également parent d'une fille, Raddix, âgée de six ans, et d'un fils, Cardinal, âgé de deux ans. Bien qu'elle partage rarement des détails sur ses enfants, l'actrice s'est déjà exprimée sur le fait d'être devenue mère sur le tard.

«Les femmes qui ont des enfants de cet âge ont littéralement 20 ans de moins que moi, et c'est une situation intéressante car je n'ai pas cet âge», a-t-elle déclaré lors d'une interview en 2022 avec Michelle Visage sur BBC Radio 2. «Et ça me convient tout à fait. Mais je veux me sentir aussi pleine de vie pour mon enfant.»

La star de Charlie's Angels a commencé à fréquenter Benji Madden en mai 2014 après avoir l'avoir rencontré lors d'une évènement avec Nicole Richie, qui est mariée à son frère jumeau, Joel Madden.

Leur fiançailles auraient été annoncées en décembre 2014. Le couple s'est marié le mois suivant, en janvier 2015, et a accueilli une fille Raddix, née d'une mère porteuse, en décembre 2019, et un premier fils, Cardinal, en mars 2024.