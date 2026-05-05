«Ventre mou» et «jambes poteaux»: Camille Cerf ne cache rien

Camille Cerf est une maman heureuse, mais une femme dont le corps a changé après la maternité. Dans un entretien avec Purepeople, l'ex-Miss France se fait l'apôtre du body positive.

Camille Cerf est maman depuis août 2023. Covermedia

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En découvrant les joies de la maternité avec son petit Malo, l'ex-Miss France a également découvert que la grossesse et l'accouchement avaient à jamais transformé sa silhouette.

« Ton corps change»... Cette fameuse phrase emblématique d'une émission de radio concernant les ados est également valable pour les nouvelles mères. Et celles-ci peuvent parfois ne pas avoir anticipé ce phénomène naturel. Au point, comme le dit avec sincérité Camille Cerf, de ne pas se «reconnaître».

Pourtant, cette évolution physique tout à fait normale est souvent mal vécue par la jeune mère.

«Quand j'ai découvert mon corps après avoir accouché, je me suis rendu compte que j'avais encore du ventre mais qu'il était devenu mou. Autant je m'étais adorée pendant ma grossesse, autant je ne me suis vraiment pas reconnue après avoir accouché», a confié Camille Cerf, lors d'un entretien avec Purepeople à l'occasion du lancement de la nouvelle collection de la marque Cupshe, qu'elle a cosignée avec Diane Leyre.

Cependant, plutôt que de se cacher parce qu'elle ne correspondait plus aux standards véhiculés dans les magazines et sur les réseaux sociaux, Camille Cerf a décidé de «se montrer très vite en maillot de bain et en lingerie» après son accouchement.

Et la jeune maman avait une idée bien arrêtée en tête: «Je me suis dit que c'est hyper important de montrer ça aussi aux gens. Parce que moi je n'étais pas préparée, j'avais l'impression quand je regardais les filles sur Instagram, qu'elles accouchaient et que le lendemain elles avaient des abdos! Donc j'ai partagé cette vérité et montré ce quotidien, c'était important».

Adepte du « body positive», Camille Cerf ajoute: « D'ailleurs je n'ai toujours pas perdu tous mes kilos de grossesse, mais c'est parce que je ne m'en étais pas trop occupée, je me suis vraiment dédiée à ma carrière».

Camille Cerf s'est également confiée en février sur un problème de santé très désagréable et inesthétique: la maladie « des jambes poteaux», autrement dit le lipœdème Sur ce sujet, la reine de beauté de 31 ans s'est également faite la porte-parole de milliers de femmes souffrant de ce problème, sans forcément savoir de quoi il s'agissait et donc sans une prise en charge médicale correcte.

La marque américaine de maillots de bain et vêtements de plage Cupshe s'adresse à toutes les femmes, quelle que soit leur morphologie. Camille Cerf, elle, en est l'égérie avec Diane Leyre. Elles ont été photographiées pour la dernière campagne mise en ligne sur Internet.