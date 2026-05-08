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Actu people «J'ai été coquine, je suis née comme ça» - Cara Delevingne fait des confessions intimes

Covermedia

8.5.2026 - 16:34

Cara Delevingne a révélé que sa « faiblesse» a longtemps été les femmes hétérosexuelles. Dans une confession publique lors d'un concert de Rosalia, le mannequin a fait des révélations sur sa vie intime.

Cara Delevingne
Cara Delevingne

Covermedia

08.05.2026, 16:34

Cara Delevingne a révélé que sa « faiblesse» était de sortir avec des femmes hétérosexuelles. Le mannequin et actrice britannique de 33 ans, qui a révélé son identité pansexuelle en 2020, s'est confiée sur sa vie amoureuse lors d'un moment de confession organisé le 6 mai pendant le concert de la chanteuse Rosalía à l'O2 Arena de Londres.

«J'ai été coquine, je suis née comme ça», a déclaré Cara Delevingne à la foule. «Si vous ne le saviez pas déjà, je suis lesbienne. Avant, j'avais un faible pour les femmes hétéros, parce qu'elles n'étaient pas vraiment hétéros».

Lorsque Rosalía a réagi à cette remarque, la top-modèle a expliqué: «C'est le défi, mais aussi parce que je pense sincèrement que personne n'est jamais complètement hétéro.» Sous les acclamations du public, elle a ajouté: «De plus, je ne pense pas que les hommes savaient suffisamment bien comment donner du plaisir à leurs copines, alors je m'en charge.»

En couple depuis quatre ans

Cara Delevingne est revenue ensuite sur sa relation depuis quatre ans avec la chanteuse Minke, 34 ans. «Aujourd'hui, je suis dans une relation sérieuse», a-t-elle confié à Rosalía.

L'ex-ange de Victoria's Secret et nouvelle chanteuse a révélé que son couple avait changé sa perspective sur les relations amoureuses. « Avant, j'aimais toujours être celle qui dominait, j'aimais prendre le contrôle. Je pense que c'était parce que j'avais peur d'être exposée, j'avais peur d'être soumise parce que je ne voulais pas recevoir d'amour», a-t-elle expliqué. «Je veux juste savoir que même si je suis soumise, je ne veux pas perdre cette partie de moi qui peut être cette lionne fougueuse et dominante que je suis.»

Rosalia lui a répondu: «Pourquoi devrais-tu être l'une ou l'autre? Ce n'est pas nécessaire», ce à quoi Cara Delevingne a acquiescé: «Je veux juste m'assurer que c'est bien le cas, et j'ai l'impression que tu le sais.»

Cara Delevingne et Minke sont ensemble depuis le printemps 2022. Le mannequin était auparavant, de 2018 à 2020, en couple avec Ashley Benson, la star de Pretty Little Liars. Cara Delevingne sera en concert à Paris, au Main Room, les 10 et 11 juin 2026 à 20h.

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