Cardi B a parlé argent à ses fans dans un message vocal sur X. La chanteuse affirme qu'elle dépense 3 millions de dollars par mois, ce qui lui semble peu, et collabore avec une marque de fast fashion.

En début de semaine, la rappeuse I Like It a téléchargé sur sa page Instagram une publicité sponsorisée pour la marque de vêtements Shein. Cependant, certains fans lui ont demandé pourquoi elle collaborait avec une marque de fast fashion alors qu'elle porte généralement des vêtements de luxe.

La superstar a répondu sur X mercredi via un enregistrement vocal dans lequel elle insiste sur le fait qu'elle ne fait pas que « survivre» et qu'elle peut en fait dépenser « environ 3 millions de dollars en un mois».

« Les gens disent que je survis grâce aux contrats avec Shein et aux contrats avec les marques – attendez, attendez. Je veux que vous sachiez que je pourrais me réveiller demain, signer un contrat et avoir la moitié de 65 millions de dollars – ou la moitié de 70 millions de dollars – sur mon compte», a-t-elle commencé.

Cardi B – de son vrai nom Belcalis Almánzar – a téléchargé également une capture d'écran d'un échange de SMS qu'elle aurait eu avec un promoteur de concert en septembre. Et elle a expliqué pourquoi dans son message. La mère de trois enfants indique qu'elle était en négociation pour une tournée qui lui aurait permis d'être payée 1 million de dollars par concert pour un « total» de 65 millions de dollars et qu'elle aurait reçu « la moitié de l'argent en avance à la signature du contrat». Pourtant, la chanteuse a décliné l'offre, car elle lui a été faite pendant son « année creuse».

La jeune femme de 32 ans et son mari Offset, se sont séparés alors qu'ils ont eu leur troisième enfant ensemble, une fille, en septembre.

Cardi B a également indiqué qu'elle ne partirait pas en tournée tant qu'elle n'aurait pas sorti de nouvel album. Et elle a une bonne raison pour cela!

« Je ne veux pas prendre de contrats de tournée avant d'avoir annoncé mon album parce que quand j'annonce mon album, je sais qu'ils vont m'augmenter», a-t-elle expliqué. « Il faut agir intelligemment. Vous ne pouvez pas avoir l'air d'avoir faim alors que ce n'est pas le cas.»

Cardi B. a sorti son premier album studio, Invasion of Privacy, en 2018.

