Cardi B a accueilli son quatrième enfant le 4 novembre. La star a publié mercredi (19 novembre 25) sur Instagram des images du petit garçon, qu'elle a eu avec le joueur de la NFL Stefon Diggs.

Cardi B a présenté à ses fans son nouveau-né.

La semaine dernière, un représentant de la rappeuse a confirmé qu'elle avait accueilli un petit garçon avec son petit ami, le joueur de la NFL Stefon Diggs.

Sur Instagram mercredi (19 nov. 25), Cardi B a posté une photo pleine de tendresse où elle et le papa entourent le nouveau-né, assis sur un lit d'hôpital. La star du hip-hop a également partagé deux clichés, le bébé dans les bras, assise dans une chambre d'enfant. Le nourrisson est enveloppé dans un lange sur le thème des New England Patriots, en l'honneur de l'équipe de football de son père.

Dans la légende qui accompagne la photo, Cardi B a révélé que son fils était né le 4 novembre. Elle n'a pas encore révélé le prénom de l'enfant ni détaillé ses projets de congé maternité. Néanmoins, dans une récente mise à jour sur Instagram, l'artiste Am I the Drama? a insisté sur le fait qu'elle serait de retour sur scène dès que possible.

« Ce prochain chapitre est Moi contre Moi-même! C'est moi contre toutes les difficultés, moi contre tout ce qui tente de m'empêcher d'avancer. J'ai commencé à me préparer pour la tournée, à remettre mon corps en ordre, à remettre mon esprit en ordre », a déclaré la chanteuse de 33 ans. « Rien ne m'empêchera de vous offrir le spectacle de ma vie! J'ai appris, j'ai guéri et j'aime la femme que je suis devenue! C'est ce que cette nouvelle ère signifie pour moi et je m'y engage mieux que jamais. »

Cardi B, de son vrai nom Belcalis Almánzar, et le sportif de 31 ans ont commencé à se fréquenter en octobre 2024. La superstar de la musique a trois autres enfants – sa fille Kulture, sept ans, Blossom, 14 mois, et son fils Wave, quatre ans – avec Offset, dont elle est séparée depuis 2024 et toujours en instance de divorce.

Cardi B a officiellement demandé le divorce du rappeur de Migos en juillet 2024, mais la procédure n'a pas encore été finalisée.