C'est toujours l'amour fou entre Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. La chanteuse de Quelqu'un m'a dit a marqué les dix-sept années de leur rencontre par un tendre message à son chéri sur Instagram.

Covermedia Covermedia

Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se sont rencontrés le 13 novembre 2007. Une rencontre arrangée par le publicitaire Jacques Séguéla, à laquelle la chanteuse n'avait pas très envie de se rendre.

Seulement, Cupidon était bien présent autour de cette table et entre le président de la République d'alors et l'ancienne top-modèle, ce fut le coup de foudre. Et ça dure encore!

«Il y a 17 ans jour pour jour, nous nous sommes rencontrés mon amour», a écrit, en anglais, Carla Bruni sur Instagram. «Merci de nous avoir donné cet amour incroyable. Gratitude infinie.»

Le message s'accompagne de photos souvenirs joyeuses du couple et d'une vidéo, filmée par la chanteuse, qui montre un splendide bouquet de roses rouges. On aperçoit une enveloppe jaune avec la mention manuscrite Carla. Signe que Nicolas Sarkozy n'a pas oublié la date où tout a commencé. Il avait, dès le lendemain demandé Carla Bruni en mariage et fixé la date de celui-ci. Mariés le 2 février 2008, le couple est parent d'une fille née en 2011, Giulia.

Les épreuves judiciaires de l'ex-président de la République et les soucis de santé de la chanteuse, qui a été traitée pour un cancer du sein, n'ont pas entamé la solidité de leur couple. « Avec Carla, c'est du sérieux», avait déclaré Nicolas Sarkozy en 2008. Dont acte!

Covermedia