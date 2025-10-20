Carla Bruni-Sarkozy se demande « comment vont faire les séparés»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Incarcération de son mari Carla Bruni-Sarkozy se demande « comment vont faire les séparés»

Covermedia

20.10.2025 - 19:52

En chanson et sur un clip bricolé maison, Carla Bruni-Sarkozy évoque sur Instagram la séparation prochaine d'avec son mari. L'ex-président de la République sera incarcéré mardi 21 octobre à la prison de la Santé, à Paris.

Carla Bruni-Sarkozy
Carla Bruni-Sarkozy

Covermedia

20.10.2025, 19:52

A chaque jour une chanson...

Carla Bruni-Sarkozy a ressorti son titre de 2020, Les Séparés, pour exprimer ses sentiments alors que son mari va commencer à purger sa peine à la prison de la Santé ce mardi 21 octobre (21).

Après avoir publié la pochette du disque de la chanson, l'épouse de l'ancien président de la République a bricolé un clip vidéo nostalgique. Un pêle-mêle de photos de famille est répandu sur le parquet – photos que la chanteuse balaye de son téléphone. Note touchante: le chat de la maison vient voir ce qu'il se passe et finit par s'asseoir sur les clichés.

En légende, l'auteure-compositrice a repris des paroles de sa chanson: « Comment vont faire les séparés lorsque leurs jours seront comptés? Comment vont-ils s'endormir sans que se mêlent leurs soupirs? Comment vont faire les séparés contre la morsure de l'absence? Contre l'ennui et le silence qui les déchire comme du papier?»

Les séparés, en l'occurrence la chanteuse de Quelqu'un m'a dit et Nicolas Sarkozy, s'apprêtent à une séparation d'une durée incertaine. En effet, si l'ex-président français a été condamné à cinq ans de prison ferme avec exécution provisoire dans le procès lié au financement libyen illégal de sa campagne électorale, il a fait appel et ses avocats déposeront, quand il sera à la Santé, une demande de libération anticipée, notamment en raison de son âge.

Rencontre à l’Élysée. Emmanuel Macron a reçu Nicolas Sarkozy quelques jours avant son incarcération

Rencontre à l’ÉlyséeEmmanuel Macron a reçu Nicolas Sarkozy quelques jours avant son incarcération

En attendant, indique BFMTV, Nicolas Sarkozy sera incarcéré dans le quartier d'isolement de la prison de la Santé. Il ne sera donc pas dans le quartier pour les personnes vulnérables auquel il peut prétendre car il a 70 ans.

Pour adoucir leur séparation, les époux Sarkozy auront droit à deux parloirs par semaine. Un moment important, a expliqué dans une interview pour M6 l'ancien maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, qui a déjà fait l'expérience de l'incarcération à la Santé.

Si Nicolas Sarkozy assure dans La Tribune Dimanche qu'il n'a « pas peur de la prison» et qu'il gardera « la tête haute y compris devant les portes de la Santé», ses fils se mobilisent pour lui manifester leur soutien. Louis Sarkozy, qui a des ambitions politiques à Menton, et Pierre Sarkozy ont même appelé à un rassemblement « non politique» près du domicile de Nicolas et Carla Sarkozy, dans le 16e arrondissement de Paris, à 8h30, mardi 21 octobre 2025.

«Je n'ai pas peur». Dernier jour de liberté pour Nicolas Sarkozy avant la prison

«Je n'ai pas peur»Dernier jour de liberté pour Nicolas Sarkozy avant la prison

Les plus lus

Carla Bruni-Sarkozy se demande « comment vont faire les séparés»
«C’était brutal» - La propriétaire d’une célèbre cabane de montagne jette l’éponge
Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez
Le géant d’ouverture à Sölden privé de l’un de ses favoris
Le test ADN brise les affirmations de la «fausse Maddie»