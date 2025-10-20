Carla Bruni-Sarkozy se demande « comment vont faire les séparés»

En chanson et sur un clip bricolé maison, Carla Bruni-Sarkozy évoque sur Instagram la séparation prochaine d'avec son mari. L'ex-président de la République sera incarcéré mardi 21 octobre à la prison de la Santé, à Paris.

Carla Bruni-Sarkozy

Covermedia Covermedia

A chaque jour une chanson...

Carla Bruni-Sarkozy a ressorti son titre de 2020, Les Séparés, pour exprimer ses sentiments alors que son mari va commencer à purger sa peine à la prison de la Santé ce mardi 21 octobre (21).

Après avoir publié la pochette du disque de la chanson, l'épouse de l'ancien président de la République a bricolé un clip vidéo nostalgique. Un pêle-mêle de photos de famille est répandu sur le parquet – photos que la chanteuse balaye de son téléphone. Note touchante: le chat de la maison vient voir ce qu'il se passe et finit par s'asseoir sur les clichés.

En légende, l'auteure-compositrice a repris des paroles de sa chanson: « Comment vont faire les séparés lorsque leurs jours seront comptés? Comment vont-ils s'endormir sans que se mêlent leurs soupirs? Comment vont faire les séparés contre la morsure de l'absence? Contre l'ennui et le silence qui les déchire comme du papier?»

Les séparés, en l'occurrence la chanteuse de Quelqu'un m'a dit et Nicolas Sarkozy, s'apprêtent à une séparation d'une durée incertaine. En effet, si l'ex-président français a été condamné à cinq ans de prison ferme avec exécution provisoire dans le procès lié au financement libyen illégal de sa campagne électorale, il a fait appel et ses avocats déposeront, quand il sera à la Santé, une demande de libération anticipée, notamment en raison de son âge.

En attendant, indique BFMTV, Nicolas Sarkozy sera incarcéré dans le quartier d'isolement de la prison de la Santé. Il ne sera donc pas dans le quartier pour les personnes vulnérables auquel il peut prétendre car il a 70 ans.

Pour adoucir leur séparation, les époux Sarkozy auront droit à deux parloirs par semaine. Un moment important, a expliqué dans une interview pour M6 l'ancien maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, qui a déjà fait l'expérience de l'incarcération à la Santé.

Si Nicolas Sarkozy assure dans La Tribune Dimanche qu'il n'a « pas peur de la prison» et qu'il gardera « la tête haute y compris devant les portes de la Santé», ses fils se mobilisent pour lui manifester leur soutien. Louis Sarkozy, qui a des ambitions politiques à Menton, et Pierre Sarkozy ont même appelé à un rassemblement « non politique» près du domicile de Nicolas et Carla Sarkozy, dans le 16e arrondissement de Paris, à 8h30, mardi 21 octobre 2025.