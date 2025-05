Cassie a dévoilé à la barre le montant des dédommagements qu'elle a reçus de Sean Combs après avoir déposé plainte contre lui en 2023. La chanteuse a également expliqué pourquoi elle avait accepté de témoigner dans ce procès fédéral contre son ex-compagnon, jugé pour trafic d'êtres humains.

Cassie a réglé son procès au civil contre Sean «Diddy» Combs avec un accord de 20 millions de dollars (18 millions d'euros). Covermedia

Covermedia Covermedia

Cassie a réglé son procès au civil contre Sean «Diddy» Combs avec un accord de 20 millions de dollars (18 millions d'euros).

A la toute fin de son témoignage au procès fédéral du magnat de la musique mercredi 14 mai (25), qui est jugé pour trafic d'êtres humains, entre autres crimes sexuels, Cassie, Casandra Ventura de son vrai nom, a confirmé le montant exact que le rappeur et ses entreprises lui avaient versé après la plainte qu'elle a déposée contre lui en novembre 2023.

Cassie a précisé qu'elle avait reçu 20 millions de dollars (18 millions d'euros) de la part du musicien de 55 ans, note The Guardian.

Dans son procès civil, la chanteuse affirmait que Sean Combs l'avait soumise à un « cycle d'abus, de violence et de trafic sexuel» au cours de leur relation qui a duré onze ans, par intermittence. Au lendemain du dépôt de la plainte, les deux parties ont annoncé qu'elles étaient parvenues à un accord et à un règlement à l'amiable.

Bien que l'avocat de Sean Combs ait indiqué à l'époque qu'il s'agissait d'un « accord substantiel à huit chiffres», il n'avait pas donné d'autres détails sur les conditions de cet accord. L'interprète de I'll Be Missing You a également publié une vidéo d'excuses à Casandra Ventura dans laquelle il reconnaît qu'il l'a physiquement attaquée dans un couloir d'hôtel en mars 2016, après la diffusion d'une vidéo de surveillance alors qu'il avait jusque-là soutenu qu'elle mentait.

«Faire ce qui est juste»

Peu après le règlement de l'affaire au civil, Sean Combs a été confronté par un certain nombre plaintes dans lesquelles il est accusé d'agression sexuelle et d'abus. Les événements présumés se seraient déroulés entre 1991 et 2009. À la suite d'une enquête pénale fédérale, le magnat du rap a été mis en examen pour trafic sexuel et racket, entre autres. Il a plaidé non coupable.

Mercredi, durant son témoignage, Casandra Ventura, a fondu en larmes après avoir allégué que Sean Combs l'avait violée dans son salon après l'avoir rencontré pour un dîner censé mettre fin à leur relation en 2018. « Je me souviens avoir pleuré, dit non, mais c'était très rapide», a-t-elle déclaré.

Cassie, qui attend son troisième enfant avec son mari Alex Fine, a poursuivi en expliquant exactement pourquoi elle a décidé de témoigner contre Sean Combs dans le procès fédéral. « Je suis ici pour faire ce qui est juste. Je ne peux plus supporter ça... la honte, la culpabilité», a affirmé la chanteuse de 38 ans.

Le procès se poursuit. Cassie doit maintenant répondre au contre-interrogatoire mené par les avocats de P. Diddy.