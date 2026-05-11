Catherine Deneuve dévoile dans un livre de photos sa profonde admiration pour Marilyn Monroe, qui était une «très bonne actrice» au-delà du mythe glamour entourant la star américaine née il y a 100 ans.

Catherine Deneuve dévoile dans un livre de photos sa profonde admiration pour Marilyn Monroe. IMAGO/ZUMA Press

Agence France-Presse Gregoire Galley

Dans «Marilyn chérie» (Flammarion), à paraître mercredi, la comédienne française explique longuement pourquoi elle chérit Marilyn, «la plus belle image jamais vue sur un écran».

«Dès qu'elle apparaît à l'écran, il y a quelque chose qui semble jaillir de l'écran. C'est un tout: la qualité de la peau, le regard, sa voix (...) une douceur sucrée, une certaine légèreté», dit-elle dans ce livre, où elle commente une centaine de photos de l'actrice sélectionnées par le collectionneur Sébastien Cauchon.

Catherine Deneuve n'a jamais rencontré Marilyn Monroe, née le 1er juin 1926, mais elle a «vu tous ses films», dont «Les hommes préfèrent les blondes», «Sept ans de réflexion» ou «Certains l'aiment chaud», son préféré. «Je n'aurais jamais pu vivre ce qu'elle a vécu. Je n'ai pas été poursuivie comme elle l'a été» par les paparazzi, témoigne Catherine Deneuve.

Icône

Marilyn, qui est décédée le 4 août 1962 à 36 ans, «était très consciente de son image et de l'utilisation qui pouvait en être faite (...) Elle était très moderne en vérité», selon elle.

«Marilyn Monroe est un fardeau que je traîne partout», a avoué l'actrice au journaliste américain W.J. Weatherby, qui raconte dans «Conversations avec Marilyn» (éditions Seghers) leurs longues discussions dans «un bar de soiffards» de la 8e avenue à New York dans les années 1960.

Les plus célèbres clichés de l'actrice sont rassemblés dans «Marilyn Monroe 100» (Hugo), dans lequel sont présents les principaux photographes ayant immortalisé l'icône hollywoodienne.

Le centenaire de sa naissance est également célébré par une rétrospective à la Cinémathèque française jusqu'au 26 juillet à Paris, qui fait émerger une autre facette du mythe Marilyn façonné par les studios hollywoodiens.