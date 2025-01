La convalescence difficile de Catherine Deneuve

Catherine Deneuve était sur le tournage du film «De son vivant» quand elle a senti que quelque chose n'allait pas. L'actrice, qui sera à l'affiche de Yōkai – le monde des esprits le 26 février, a évoqué ce douloureux épisode au cours d'un long entretien avec Vanity Fair.

Catherine Deneuve a été victime d'un AVC en 2019. Covermedia

Covermedia Covermedia

Catherine Deneuve a été victime d'un AVC en 2019.

Et contrairement à certains, la star « l'a senti venir», alors qu'elle tournait dans un hôpital justement le film d'Emmanuelle Bercot, De son vivant.

« J'ai eu des hésitations sur mon texte, des trous de mémoire. Je l'ai dit. Ils se sont tout de suite rendu compte que quelque chose n'allait pas et ils ont réagi », a expliqué Catherine Deneuve à Vanity Fair.

L'actrice emblématique de 81 ans a passé une convalescence difficile aux Invalides, où elle était entourée de soldats blessés.

« Voir tous ces jeunes hommes blessés, amputés, ces militaires dans cet état... Il y en avait un qui était toujours allongé sur le dos, sur un brancard, il ne pouvait plus marcher. Il avait fait un saut et son parachute ne s'était pas ouvert. Il regardait le ciel, la coupole et il fumait. Il était beau. Voir ça, c'est difficile », confie-t-elle.

Si l'actrice des Demoiselles de Rochefort s'est remise, elle continue de travailler sa mémoire avec un orthophoniste. Elle constate que « plus le temps passe, plus les choses du passé, de l'enfance, sont là». Si elle a du mal à retenir un prénom, le jour où sa mère est « partie pour le sanatorium» est toujours aussi vivace dans son esprit. « C'était horrible, on l'a emmenée, je regardais par la fenêtre, j'avais sept ans, je pourrais décrire exactement cette fenêtre, sa taille, son encadrement, la lumière, tout », dévoile Catherine Deneuve.