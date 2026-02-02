  1. Clients Privés
Décédée le 30 janvier Catherine O'Hara était «en pleine forme» quinze jours avant sa mort

Covermedia

2.2.2026 - 11:16

Catherine O'Hara aurait été «en pleine forme» lors de l'une de ses dernières sorties, selon un témoin qui s'est confié au Daily Mail. L'actrice de Maman, j'ai raté l'avion! est décédée le 30 janvier à l'âge de 71 ans.

Catherine O’hara
Catherine O’hara

Covermedia

02.02.2026, 11:16

Catherine O'Hara aurait été « en pleine forme» lors de l'une de ses dernières sorties, deux semaines avant sa mort à l'âge de 71 ans.

D'après le Daily Mail, la star de la sitcom Schitt's Creek semblait en bonne forme lors de sa brève apparition à un événement pour le magazine Supermodels Unlimited, qui s'est tenu au restaurant SUR de Lisa Vanderpump à West Hollywood, le 13 janvier (26). «Dès qu'on l'a vue, elle est partie, mais elle avait l'air en bonne santé pour une personne de 71 ans», a déclaré un participant à la soirée.

Carnet noir. L'actrice canadienne Catherine O'Hara est décédée

Carnet noirL'actrice canadienne Catherine O'Hara est décédée

La star de Maman, j'ai raté l'avion! avait auparavant été aperçue en public lors de la Primetime Emmy Party d'Apple TV+ au restaurant Ysabel de Los Angeles, le 14 septembre. À l'époque, elle était tout sourire alors qu'elle foulait le tapis rouge de l'événement avec son mari, le réalisateur Bo Welch, à ses côtés. Toutefois, l'actrice, qui avait été nommée pour un Emmy en 2025 pour son interprétation de Patty Leigh dans la série satirique The Studio de Seth Rogen, était notablement absente de la cérémonie des Golden Globes de cette année, en janvier (26), bien qu'elle ait été nommée pour un prix.

Catherine O'Hara est décédée le 30 janvier à la suite d'une brève maladie, a annoncé un communiqué de la Creative Artists Agency. Quelques heures avant son décès, des ambulanciers ont répondu à un appel provenant de son domicile à Los Angeles, à 4h48 du matin, avant de l'emmener d'urgence à l'hôpital. Selon un enregistrement du 911 obtenu par Page Six, la star souffrait de « difficultés respiratoires» lorsque les premiers secours ont été appelés.

La cause officielle du décès de Catherine O'Hara n'est pas encore connue. L'actrice avait révélé, il y a plusieurs années, être atteinte d'une maladie génétique rare: un « situs inversus», une anomalie congénitale caractérisée par l'inversion de certains organes vitaux.

