Catherine, la princesse de Galles, a publié une nouvelle déclaration après sa visite au Musée d'histoire naturelle de Londres. La femme du prince William a salué le travail effectué au sein du musée dans un post partagé sur Instagram.

Catherine, princesse de Galles, a fait une nouvelle déclaration alors qu'elle poursuit son traitement contre le cancer. Covermedia

L'épouse du prince William a salué le « pouvoir de la nature» dans le soutien au « bien-être» après une visite du Musée d'histoire naturelle et de ses nouveaux jardins.

« Je soutiens énormément l'engagement du musée à créer un espace spécial qui encourage les gens de tous âges à se reconnecter avec la nature et à en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons protéger notre monde naturel», a écrit la membre de la famille royale de 42 ans sur Instagram.

« Je connais le pouvoir de la nature pour soutenir notre développement et notre bien-être, à la fois en nous apportant de la joie et en nous aidant à rester en bonne santé physique, mentale et spirituelle. J'espère que ces jardins seront inspirants et transformateurs pour les milliers de personnes qui les visiteront. »

Le musée londonien a ouvert une « galerie extérieure» gratuite ainsi qu'un « laboratoire vivant» pour favoriser la régénération de la nature face au changement climatique.

Kate Middleton poursuit une chimiothérapie préventive pour un cancer non identifié.

Elle n'a pris que deux autres engagements publics depuis janvier: le défilé Trooping of the Colour en juin et la remise de trophée de la finale masculine de Wimbledon au champion en titre, Carlos Alcaraz, match qu'elle a regardé avec sa fille, la princesse Charlotte, et sa sœur, Pippa Middleton.

Le mois dernier, elle a publié une déclaration dans laquelle elle informait le public de ses progrès.

« Comme le savent tous ceux qui suivent une chimiothérapie, il y a des bons et des mauvais jours», a-t-elle écrit. « J'apprends à être patiente, surtout dans l'incertitude. Je prends chaque jour comme il vient, j'écoute mon corps et je me permets de prendre ce temps de guérison dont j'ai tant besoin.»

