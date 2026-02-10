Dans une interview vidéo commune pour Complex publiée lundi (9 février 26), Margot Robbie a révélé à Charli XCX le pire cadeau de sa vie. Un acteur s'est montré particulièrement indélicat à son égard il y a quelques années.

« Très, très tôt dans ma carrière, un acteur avec qui je travaillais, un homme, m'a offert un livre intitulé Why French Women Don't Get Fat, et c'est en somme un livre pour manger moins », a répondu l'actrice australienne.

Ecrit par Mireille Guiliano, Ces Françaises qui ne grossissent pas, pour le titre français, a été publié pour la première fois en 2004. Ce guide de vie est décrit comme un « livre sans régime ». Se souvenant de sa réaction, Margot Robbie a déclaré: « J'étais genre, «Wow, va te faire f***tre, mec».

Margot Robbie a ensuite insisté: « Il m'a donné un livre pour me faire comprendre que je devais perdre du poids ».

Charli XCX a également révélé le cadeau le plus étrange qu'elle ait jamais reçu.

« J'ai reçu une fois une petite fiole contenant les cendres de la mère d'un de mes fans », s'est remémorée la jeune femme de 33 ans. « C'était une fiole sur un collier. Je ne savais pas trop quoi en faire... Je ne sais pas où il est maintenant. »

Margot Robbie fait actuellement la promotion de son nouveau film, Hurlevent, pour lequel Charli XCX a contribué à un album de chansons originales. Réalisé par Emerald Fennell, le film sort le 11 février en France.