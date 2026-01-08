Louane a célébré ses fiançailles au mois de juin 2025. Mais lors de la demande faite par le père de sa fille, Florian Rossi, la chanteuse n'était pas prête, comme elle l'a révélé à NRJ.

Le jour de sa demande en mariage a beau être un des plus beaux moments de sa vie, Louane avait « le seum». Covermedia

Comme elle l'a expliqué lors d'une interview accordée à NRJ, photo à l'appui, la chanteuse, alors en voyage en Irlande, avait notamment « les cheveux sales ».

« On avait fait beaucoup de train, du coup j'étais un peu en legging, gros pull, tout ça», déplore-t-elle. Malgré tout, « c'était incroyable», même si « c'était pas le jour où j'avais le plus de glow, mais c'est pas grave», relativise-t-elle. « J'avais encore les cheveux rouges», glisse-t-elle avec une moue blasée.

En juin dernier, la star de La Famille Bélier a pu se rattraper lors de la fête de fiançailles à Paris. Et nul doute qu'elle redoublera d'efforts pour son mariage, qui devrait survenir cette année.

Louane est en couple avec Florian Rossi depuis 2018. Ils sont parents d'Esmée, 5 ans.