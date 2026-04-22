Elettra Lamborghini s’est exprimée dans l’émission «Belve». L’animatrice et chanteuse italienne de 31 sans s’est dévoilée sans filtre entre amour pour son mari Afrojack et confessions intimes.

Elettra Lamborghini s’est exprimée dans l’émission «Belve». IMAGO/ZUMA Press

Redazione blue News fon

Après des années d'attente, Elettra Lamborghini est venue s’exprimer dans le studio de la célèbre émission italienne «Belve». Ses débuts dans le show auraient dû avoir lieu en 2022 mais l'interview avait été annulée à la demande de la chanteuse et remplacée par une autre avec Paola Ferrari.

Cette fois-ci, cependant, comme l'a rapporté entre autres «Vanity Fair», la jeune femme de 31 ans s’est présentée sans filtre, alternant confessions personnelles et moments d'ironie.

Lorsque la présentatrice Francesca Fagnani est revenue sur l'une de ses anciennes déclarations sur la bisexualité, la réponse d’Elettra Lamborghini a été directe : aujourd'hui, elle ne ressent aucune attirance, ni pour les hommes ni pour les femmes, en dehors de son époux. «Si mon mari n'était pas là, je ne sais pas si je serais intéressée. Je suis «mari-sexuelle»», dit-elle, racontant même un épisode récent à Miami pour le souligner.

«Equilibre»

Le lien avec Afrojack - le nom de scène du DJ néerlandais Nick van de Wall - reste au cœur de l'histoire. Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 2018 lors d'un festival de musique et, très vite, la relation s'est solidifiée, pour aboutir à un mariage célébré le 26 septembre 2020 à la Villa Balbiano, sur le lac de Côme.

«Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit que s'il m'embrassait ce soir-là, il ne me reverrait plus jamais», avait-elle expliqué par le passé. Un choix de prudence qui, selon la chanteuse, a renforcé leur relation. «Nous avons trouvé notre équilibre. Je ne suis pas jalouse, il ne me donne pas de raison de l'être», dit-elle, ajoutant qu'elle préfère aujourd'hui lui dire «Je t'adore» parce qu'elle trouve cela plus authentique.

Au cours de l'entretien, les moments croustillants ne manquent pas. Interrogée sur son pire défaut, Lamborghini a répondu par une blague provocante qui a surpris la présentatrice et donné lieu à l'un des échanges les plus surréalistes de l'épisode. «Je ne sais pas ce qu'il en est du vôtre, mais mon vagin me fait souffrir. Plus de douleurs que de joies, ce n'est pas comme ça que tout le monde le décrit». Tout le monde qui ? «Les hommes ! Mon vagin a des problèmes !».

Un ton ironique et spontané, en accord avec le style de l'interview de cette émission très connue en Italie.