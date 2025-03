Le prince Joseph Wenceslas fait partie des royaux les plus convoités en Europe. Le jeune homme, qui aura bientôt 30 ans, deviendra un jour prince du Liechtenstein et héritera d'une fortune de plusieurs milliards.

La richesse semble rendre heureux : le prince Joseph Wenzel (à droite) en compagnie de sa sœur la princesse Marie Caroline et de son frère le prince Nicolas. Photo : IMAGO/PPE

La naissance du prince Joseph Wenceslas Maximilian Maria von und zu Liechtenstein, qui porte le nom de Wenzel, a été annoncée le 26 mai 1995 par 25 coups de canon.

Wenzel est le fils aîné du prince héritier Alois de Liechtenstein et de la princesse héritière Sophie. Le jeune homme de 29 ans occupe la deuxième place dans l'ordre de succession au trône de la principauté, derrière son père.

Ce qui devrait en outre intéresser les fans de la famille royale: en tant qu'arrière-arrière-petit-fils de l'empereur François-Joseph Ier d'Autriche et d'Elisabeth de Bavière, la célèbre Sissi, un passé riche en traditions repose sur ses épaules.

Le prince Hans Adam II ne paie pas d'impôts

Les von Liechtenstein sont l'une des plus anciennes familles nobles autrichiennes. Ils règnent depuis 1806 sur cette petite principauté de 160 kilomètres carrés, située entre l'Autriche et la Suisse.

Le prince Hans Adam II, grand-père de Wenzel, tire une grande partie de sa fortune de la banque privée LGT Group, que lui et sa famille dirigent via une fondation. Le prince octogénaire ne paie d'ailleurs pas d'impôts et peut ainsi économiser plusieurs millions chaque année.

La famille princière a la réputation d'être peu médiatique et ne se présente généralement au public que lors de la fête nationale, célébrée chaque année le 15 août au château de Vaduz.

Il n'est donc pas étonnant que les von Liechtenstein soient considérés comme la famille royale la moins connue d'Europe.

La famille princière du Liechtenstein est considérée comme fuyant les médias et ne se présente généralement au public que lors de la fête nationale, célébrée chaque année le 15 août au château de Vaduz. Cette photo a été prise en 2024. Photo : IMAGO/PPE

Le prince Wenzel considère cet anonymat comme un avantage. «Il a toujours été important pour mes parents et mes grands-parents de ne pas apparaître dans les colonnes des ragots», a-t-il déclaré en 2014 à l'une des rares interviews accordées au «Liechtensteiner Volksblatt».

Et de poursuivre : «Cela me donne la chance d'être libre de mes mouvements et de vivre ma vie comme n'importe quelle autre personne».

On ne sait pas non plus si le prince Wenzel est en couple. Il ne s'est en tout cas encore jamais montré officiellement avec une femme à ses côtés.

Enormes portefeuilles financiers

Et comme nous l'avons déjà mentionné, la maison du Liechtenstein compte parmi les dynasties les plus riches d'Europe.

Cette fortune de plusieurs milliards de francs s'est notamment construite grâce à la gestion habile d'énormes portefeuilles financiers. Elle comprend en outre des banques, des biens immobiliers et plusieurs collections d'art.

Selon l'indice Bloomberg Billionaires, la fortune du prince Hans Adam II s'élève actuellement à 10,8 milliards d'euros.

Contrairement à la famille royale britannique, l'octogénaire dispose personnellement de cette somme de plusieurs milliards - comme le fera très probablement un jour son petit-fils, le prince Joseph Wenceslas. Cela fait de lui l'héritier du trône le plus riche d'Europe.

Enfance «tout à fait normale»

Wenzel a grandi avec ses trois frères et sœurs au château de Vaduz au Liechtenstein. Malgré sa famille aisée, le futur prince héritier insiste sur le fait que son enfance s'est déroulée «tout à fait normalement».

«Cela n'a pas été différent pour moi que pour d'autres personnes de mon âge», déclarait le prince dans une interview accordée au «Liechtensteiner Volksblatt», qui a cessé de paraître il y a deux ans.

Et d'ajouter : «Depuis le jardin d'enfants, j'avais un groupe d'amis à qui je rendais visite et que je pouvais inviter à la maison. C'était important pour moi d'être un adolescent normal et de faire les choses que tout le monde fait».

Selon l'indice Bloomberg Billionaires, la fortune du prince Hans Adam II s'élève actuellement à 10,8 milliards d'euros. Photo : IMAGO/PPE

En 2014, le prince Joseph Wenzel a également évoqué son avenir professionnel avec le journal. A l'époque, il n'avait pas encore beaucoup réfléchi à la période suivant ses études.

Mais Wenzel s'imaginait bien «vivre quelques années à l'étranger pour acquérir de l'expérience professionnelle et revenir ensuite au Liechtenstein».