Halle Bailey garde un bon souvenir du remake de La Petite Sirène en live action. Malgré la vague de haine raciste après l'annonce de son casting, l'actrice et chanteuse américaine a pu bénéficier du soutien de certaines collègues dans l'industrie, comme elle l'a révélé à The Independent.

Halle Bailey

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Halle Bailey « a appris à faire abstraction du bruit» face aux réactions négatives qu'a suscité son casting dans le remake de La Petite Sirène en 2023.

Lors d'un entretien avec The Independent, la chanteuse et actrice afro-américaine de 26 ans a même affirmé avoir vécu « une expérience magnifique» dans le rôle d'Ariel, même si elle a dû essuyer de nombreux commentaires haineux en ligne.

« J'ai l'impression que cela m'a appris à écouter les bonnes voix, à commencer par la mienne. J'ai appris à faire abstraction du bruit», a-t-elle expliqué au média. « Comment l'expliquer? C'était vraiment libérateur d'être au milieu de cette discussion où tant d'opinions différentes émergeaient.»

Halle Bailey, exposée à la célébrité depuis l'adolescence, a finalement vécu ces réactions négatives « comme une expérience».

« J'avais l'impression de me regarder de loin, de voir comment les gens réagissaient», s'est-elle rappelée. « Grandir dans l'industrie peut vraiment vous construire une identité, et pour moi, cela m'a permis de garder les pieds sur Terre d'une certaine manière. Je sais que pour certaines personnes, c'est le contraire, mais je me dis toujours que rien de tout cela n'est réel.»

La chanteuse, membre du duo Chloe X Halle avec sa sœur Chloé, a pu compter sur le soutien de Rachel Zegler – elle aussi très critiquée dans le rôle de Blanche-Neige. Zendaya et Ariana Grande lui ont également tendu la main.

« En tant que femmes, je pense que nous formons une petite bulle protectrice autour de nous, en particulier lorsque nous voyons une consœur qui subit beaucoup de critiques. Rachel était définitivement l'une de ces personnes. Je l'adore», a affirmé Halle Bailey. « Nous comprenons toutes à quel point nous sommes vulnérables et, en fin de compte, nous sommes des jeunes femmes... Nous savons qui nous sommes... Nous manquons d'assurance. Il m'arrive de ne pas être sûre de moi, et parfois les opinions des gens peuvent brouiller nos propres pensées. C'est donc génial d'avoir une communauté qui est là pour dire: «Tu es géniale, nous sommes là pour toi».»

Halle Bailey fait actuellement la promotion de sa nouvelle comédie romantique, Toi, moi et la Toscane, qui sortira dans les salles françaises le 12 août.