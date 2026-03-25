Cardi B a raconté dans le Tonight Show Starring Jimmy Fallon cette mésaventure avec un soin pour cheveux maison. Le résultat a été durablement malodorant...

Cardi B a admis qu'un traitement de beauté inhabituel avait fait eu pour résultat que ses cheveux sentent « l'ail pendant six mois». Covermedia

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Lors d'une apparition dans le Tonight Show Starring Jimmy Fallon mardi 24 mars (26) la rappeuse de I Like It a fait la promotion de sa nouvelle marque de soins capillaires et de beauté, Grow-Good. Elle a au passage avoué qu'elle avait eu quelques déboires avec une concoction maison.

Cardi B met en effet la main à la pâte pour créer ses produits. Ils sont en général à base d'avocat, d'aloe vera et de romarin. Cependant, la chanteuse a voulu faire une expérience avec de l'ail, et cela a été une terrible erreur. « J'ai mis de l'ail, mais je l'ai mis trop cru sur mes cheveux. Pendant six mois d'affilée, chaque fois que je transpirais, je sentais comme un plat de pâtes», soupire-t-elle.

Sa décision est donc définitive: « Pas d'ail», affirme l'artiste de 33 ans. « Je ne recommencerai plus jamais. Ça n'a pas marché. J'avais fait de l'eau de riz, de l'eau d'oignon, mais cette fois, j'ai décidé d'utiliser de l'ail cru... et j'ai senti comme une salade César au poulet pendant six mois d'affilée. C'était vraiment horrible!»

Au cours de la conversation, Cardi B a évoqué également son actuelle tournée en Amérique du Nord et s'est dite « tellement bouleversée» de donner deux concerts à guichets fermés au Madison Square Garden de New York cette semaine. Notant que de nombreux membres de sa famille ont demandé des billets à la dernière minute, la chanteuse de Bodak Yellow a insisté sur le fait que ces concerts seraient très « amusants». « Je fais en sorte que ce soit comme une fête. Si je pouvais distribuer de l'alcool gratuitement, je le ferais», a déclaré la mère de quatre enfants pour appuyer ses dires.