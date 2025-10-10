Jennifer Aniston a révélé dans Harpers Bazaar UK qu'elle avait passé 20 ans à essayer de fonder une famille. L'actrice a dû faire face à des spéculations incessantes sur la maternité après sa séparation d'avec Brad Pitt en 2005.

Jennifer Aniston a révélé qu'elle avait passé 20 ans à essayer de fonder une famille. Dans une nouvelle interview pour Harpers Bazaar UK, l'actrice a évoqué son long et douloureux parcours de fécondation in vitro.

Après son divorce avec Brad Pitt en 2005, des rumeurs ont circulé selon lesquelles sa réticence à avoir des enfants avait joué un rôle dans leur séparation, Jennifer Aniston qualifiant par la suite ces affirmations de «mensonges absolus ».

Aujourd'hui, la star de 56 ans insiste sur le fait qu'elle voulait absolument devenir mère. «Ils ne connaissaient pas mon histoire», a déclaré la star de Friends en évoquant les spéculations qui ont entouré la fin de son mariage. «Ils ne savaient pas ce que j'avais enduré pendant vingt ans pour essayer de fonder une famille, car je ne raconte pas mes déboires médicaux. »

Alors que Jennifer Aniston est d'abord restée silencieuse face aux rumeurs, elle a écrit en 2016 un article d'opinion puissant sur sa bataille pour la fertilité, dans l'espoir d'offrir un soutien à d'autres femmes confrontées à des défis similaires. La star du Morning Show avait 35 ans lorsqu'elle s'est séparée de Brad Pitt et avait enduré en privé des séries de traitements de FIV infructueux.

Dans la nouvelle interview, Jennifer Aniston a révélé que les contre-vérités l'avaient profondément blessée à un moment où elle devait également faire face à la fin de sa relation.

En réponse à l'obsession de sa vie privée, elle a insisté: «Ce ne sont pas les affaires de tout le monde. Mais il y a un moment où vous ne pouvez pas ne pas l'entendre – le discours sur le fait que je n'aurai pas de bébé, que je n'aurai pas de famille, parce que je suis égoïste, accro au travail. Cela m'affecte, je ne suis qu'un être humain. Nous sommes tous des êtres humains.»

Jennifer Aniston a aussi parlé de ses partenaires de Friends et a comparé leur lien à un mariage. «Je sais que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je n'avais qu'à les joindre et ils seraient là pour moi en deux secondes », a-t-elle partagé. «C'est comme si nous nous étions mariés les uns aux autres – ils sont ma famille. Parfois, on aime détester sa famille, mais c'est un engagement pour la vie, c'est sûr. »